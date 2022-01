Landstræner Nikolaj Jacobsen bryder sig virkelig ikke om at tabe håndboldkampe. Heller ikke de ligegyldige af slagsen.

Så det var med tunge suk og mundvigen mod syd, at han reflekterede over 29-30-nederlaget til Frankrig i den sidste mellemrundekamp.

Danmark var halvvejs inde i anden halvleg foran med fem mål – men fik til sidst fjollet sejren væk og hev dermed de olympiske mestre med over i fredagens semifinaler.

»Vi har et par dumme fejl, da vi fører 27-22 – og de gør, at Frankrig får lov til at lave deres mål for hurtigt. Og så giver det noget uro,« lød det fra landstræneren.

»Jeg er rigtig ærgerlig, for jeg synes, at vi spiller en rigtig god kamp. Så lige nu er jeg skuffet – jeg synes, vi havde fortjent at vinde.«

Men to ting kunne dog få et smil frem inde under landstrænerens mundbind.

Superjokeren Jakob Holm kom endelig i gang i turneringen og bankede ni kasser ind. Og det kan blive vigtigt for de kommende afgørende kampe.

»Det var rigtig vigtigt. Jakob spiller en meget flot kamp, og han viser, at nu er han der, hvor han skal være – så han er klar til at byde ind på fredag,« understregede Nikolaj Jacobsen.

Og de absolut største gevinster i aftenens kamp sad ude på tribunen.

Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup fik alle en fridag – og det kan vise sig at være guld værd, mente landstræneren.

»Det håber jeg selvfølgelig bliver rigtig afgærende på fredag. Mikkel, Mathias og Saugstrup kommer til at spille rigtig meget op fredag – det er der ingen tvivl om.«

»At de kan gå ind med friske ben krydret med, at der er spillere, der i dag har leveret en god indsats, gør, at jeg synes, at vi står rigtig godt inden en spændende weekend,« sluttede Nikolaj Jacobsen af.