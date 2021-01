Den danske succestræner Nikolaj Jacobsen måtte efter søndagens finaletriumf over Sverige lige sætte sig ned på en stol og puste ud for sig selv.

For landstræneren har haft nogle forfærdelige dage på hotellet i den egyptiske hovedstad.

Han har været hårdt ramt af det maveonde, der har raseret den danske trup i løbet af slutrunden. Og de sidste par dage har Nikolaj Jacobsen ikke kunnet få mad ned.

»Altså min mave er stadigvæk ikke i orden. Jeg har i de sidste fire dage bare spist stoppiller, og jeg har levet af Cola Zero. Så jeg var træt til sidst,« fortæller Nikolaj Jacobsen til TV 2.

Denmark's coach Nikolaj Jacobsen (C) celebrates during the 2021 World Men's Handball Championship final match between Denmark and Sweden at the Cairo Stadium Sports Hall in the Egyptian capital on January 31, 2021.

Alligevel har landstræneren kæmpet sig igennem først en nervepirrende semifinale og dernæst en intens finale.

Men Nikolaj Jacobsen har formået at tilsidestille sit helbred i kampens hede.

»Jeg tænker egentlig ikke over det under kampen. Der er jeg i min lille boble.«

Nikolaj Jacobsen har nu været dansk landstræner i to VM-slutrunder – med to guldmedaljer og lutter sejre til følge.