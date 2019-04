To OL-guld, fire VM-guld, tre EM-guld og 1185 mål i 305 landskampe.

Den franske håndboldstjerne Nikola Karabatic er ubetinget én af de største profiler, fransk håndbold endnu har set. Men om halvandet år er det slut.

Når OL i Tokyo 2020 er ovre, forventer Nikola Karabatic at have snøret sine sko iført en landstrøje for sidste gang.

Årsagen skyldes et tætpakket kampprogram, hvorfor Nikola Karabatic har valgt at fokusere på sit helbred.

Nikolas Karabatic er blevet kåret til verdens bedste spiller i 2007, 2014 og 2016. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Nikolas Karabatic er blevet kåret til verdens bedste spiller i 2007, 2014 og 2016. Foto: WOLFGANG RATTAY

»Hvis jeg skal spille færre kampe, bliver det desværre med landsholdet. Fordi jeg må også tænke på min familie, fremtid, min krop og min karriere. Så efter OL i Tokyo, hvis vi er med til det, vil jeg stoppe på landsholdet, så jeg måske kan spille to-tre år længere med min klub,« fortæller 34-årig Karabatic til TV2 Sport.

I 2020 vil Nikola Karabatic, der har repræsenteret landsholdet siden 2002, være 36 år

Udmeldingen fra Nikola Karabatic kommer i kølvandet på en protest, som verdens bedste håndboldspiller, heriblandt Nikola Karabatic og Mikkel Hansen, onsdag sendte til det europæiske håndboldforbund, EHF, og det internationale forbund, IHF.

Her udtrykte spillerne bekymring over de forhold, de spiller under.

Med Niolas Karabatic' udmelding har han kun to, mulige slutrunder tilbage for Frankrig; nemlig EM i 2020 og OL 2020. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Med Niolas Karabatic' udmelding har han kun to, mulige slutrunder tilbage for Frankrig; nemlig EM i 2020 og OL 2020. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Spillerne er mest af alt utilfredse med det stigende antal kampe, som de skal spille. I brevet står der, at 'konsekvenserne er derfor talrige og uansvarlige for spillerne'. Det fremgår desuden, at omfanget af skader i eksempelvis forbindelse med slutrunder er 'bekymrende'.

I brevet opfordrer spillerne til flere hviledage ved slutrunder og andre internationale turneringer. Spillerne vil også gerne have en plads ved bordet i de store forbunds beslutningstagende organer.

Endelig beder spillerne om et møde med håndboldbosserne i forbindelse med Champions Leagues Final 4-stævne i juni, hvor spillerne ønsker en hviledag mellem semifinale og finale. I det nuværende program spilles de kampe henholdsvis lørdag og søndag.

EHF-præsidenten Michael Wiederer har efterfølgende udtalt til TV 2 Sport, at man i EHF er villige til at mødes og tage en dialog om situationen.