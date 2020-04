Når man er gift med en professionel sportsudøver, der bruger det meste af sin vågne tid på at dyrke sport, så er der ofte en klar rollefordeling i parforholdet.

Det er også tilfældet for den danske håndboldstjerne Niklas Landin og hans kone, Liv Skov Christensen. Sammen med deres to børn, Pelle og Silje på fem og to år, bor de i Tyskland, hvor Landin står i målet for THW Kiel, mens Liv Skov Christensen er den store drivkraft i hjemmet.

Men at være gift med en professionel håndboldspiller er ikke altid bekymringsfrit. Det fortæller Liv Skov Christensen om i Stephanie Fiskers podcast 'Anden til Venstre'.

Og særligt én ting skaber uro i kroppen på Liv Skov Christensen, når det kommer til tilværelsen sammen med Niklas Landin.

Vis dette opslag på Instagram 2 års bryllupsdag med hende her Ikke nok med det, så er du også den bedste kone jeg kunne have ønsket mig. Og bedste mor til vores 2 vidunderlige børn. Et opslag delt af Niklas Landin Jacobsen (@niklaslandin) den 24. Jun, 2019 kl. 11.49 PDT

»Det er mine største mavepiner, hver gang der skal forhandles kontrakter. Jeg hader det,« fortæller Liv Skov Christensen, der har været sammen med Niklas Landin i 13 år og i 2017 blev gift med den danske landsholdskeeper.

For selvom hun er en person, der 'ikke behøver nødvendigvis at vide, hvad jeg skal i morgen', som hun fortæller, så lægger hun mange planer for sit liv. Og hvor det før primært handlede om hendes og Niklas Landins liv sammen, der skulle gå op i forhold til håndbolden, så handler det nu også om deres to børns liv.

»Nu har Niklas halvandet år tilbage af sin kontrakt, og vi skal ligesom finde ud af, hvad der så skal ske, om vi skal blive i Kiel, hvor vi er glade for at være, men man ved aldrig. Men nu handler det også om, at Pelle skal starte i skole, Silje skal starte i børnehaven, og hvor skal de gøre det henne.«

»Alt det rundt om (håndbolden, red.), det er det, jeg tager mig af. Selvfølgelig er vi fælles om det, men det er mig, der bekymrer mig om alt rundt om, sådan at vores familie fungerer, for fungerer den ikke, så kan Niklas ikke fungere i håndbolden.«

Niklas Landin. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niklas Landin. Foto: Liselotte Sabroe

Men fungere lader det bestemt til at gøre i den danske håndboldfamilie i det tyske, hvor THW Kiel fører Bundesligaen. Niklas Landin vandt for nylig også en særlig pris.

Der er dog alligevel noget, Niklas Landin ikke er helt lige så god til, som han er til at stå på mål, fortæller Liv Skov Christensen.

»Han er en sygt dårlig taber, og han er en vildt dårlig vinder også. Han bliver så sur. Det fungerer bedre hjemme ved os, hvis jeg bare taber. Det her kommer Niklas slet ikke til at være enig i,« fortæller Liv Skov Christensen med et grin, men understreger dog, at Niklas Landin er blevet bedre til at håndtere at tabe, efter de har fået børn.

»Han blev rigtig sur og kunne bære nag i flere dage. Men det har han fundet ud af, at det kommer der ikke noget godt ud af.«