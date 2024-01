EM i håndbold i Tyskland venter lige om hjørnet.

Og noget tyder på, at der er lagt op til en kæmpe håndboldfest. Fyldte haller, en åbningskamp, der skaber verdensrekord med over 50.000 tilskuere og Danmark som en af favoritterne.

Den danske stjerne Niklas Landin vender for en stund 'hjem' til Tyskland, hvor han spillede i 11 år, inden han i sommer tog til Aalborg Håndbold.

Han spår en kæmpe fest - også selvom han er lidt lunken ved danskernes placering i gruppespillet. Her starter man nemlig i München.

»Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal forvente af München. De har ikke nogen håndboldkultur dernede. Der handler det kun om Bayern München. Jeg ved, de har prøvet flere gange at få startet noget op uden held. Så jeg er lidt skeptisk med München,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Men Hamburg, Köln, Düsseldorf… Det bliver fuldstændig vanvittigt. Jeg kan selv huske VM i 2007 i Tyskland, hvor det var helt elektrisk. Jeg håber, det kan nå samme niveau.«

Næsten som vanligt er Danmark blandt de største favoritter til at vinde EM-titlen, men Landin har en særlig tiltro til sine gamle venner fra Tyskland.

»Ligegyldigt, hvilket hold de næsten stiller med, kommer de til at være en ubehagelig modstander. Jeg tror, det kommer til at stikke helt af med hjemmepublikum. Vi kender det selv fra slutrunderne herhjemme, det giver bare noget ekstra til hjemmeholdet. De kommer til at gøre noget godt, tror jeg,« siger han.

