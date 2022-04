Niklas Landin sendte håndboldverdenen i selvsving i sidste uge, da det blev offentliggjort, at den danske stjerne næste sommer skifter til Aalborg Håndbold.

Nyheden var en regulær bombe, og den skabte masser af store overskrifter og reaktioner på de sociale medier.

Og Landin afslører nu, at han var en smule ængstelig over, hvordan skiftet ville blive modtaget – særligt hos THW Kiels fans, der må se anføreren forlade klubben før kontraktudløb.

»Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, men jeg synes faktisk, det er gået utroligt godt. Folk har taget godt imod det. På den måde er jeg kommet ganske godt igennem det. Det har ligesom lagt sig igen. Så jeg synes ikke, der har været så dårlig stemning, som jeg måske havde forventet eller frygtet,« siger Landin.

Var du bekymret for det?

»Ikke bekymret. Men der kan altid være nogen, der har meget offensive meninger, som de vil af med. Men det har ikke været tilfældet, så det har været dejligt,« siger han og tilføjer:

»Så det var egentlig det her, jeg havde håbet på. Så nu kan jeg holde fokus på at vinde flere titler med Kiel og virkelig få sluttet ordentligt af dernede.«

Mange har været overrasket over, at Niklas Landin i en alder af 33 år – og med en frisk kåring som verdens bedste for anden gang i træk – allerede nu har valgt at tage hjem til den danske liga.

Men for Landin har det ikke været et svært valg, fordi timingen er perfekt for familien, der består af målvogteren selv, hustruen Liv og parrets to børn.

Og han er ikke bekymret for, at han kommer til at savne suset fra de helt store kampe i Bundesligaen, hvor presset og stemningen er af en anden kaliber end i Danmark.

»Jeg tænker, jeg også nok skal få det i den danske liga. Men at flytte hjem til Aalborg har været en pakke af mange ting. Én ting er det sportslige, men en stor del er også det familiære, som gør, at vi har valgt Aalborg. At det så kan spille sammen med, at Aalborg forhåbentlig kan indfri mine sportslige forventninger, det er bare en gave,« siger Landin, der blandt andet bliver holdkammerater med landsholdskollegerne Henrik Møllgaard og Mikkel Hansen i Aalborg.

Netop Mikkel Hansen har valgt at bosætte sig i København, når han til næste sæson skal spille for Aalborg. Men selvom Niklas Landin er født og opvokset i hovedstaden, så er det ikke en model, han har tænkt sig at kopiere.

»Nej, det bliver alt for stressende. Det skal jeg vist lige se, hvordan går først – så må jeg høre Mikkel ad,« griner Niklas Landin og slår fast:

»Vores plan er helt klart, at vi skal bo i Nordjylland. Både for det spillemæssige og at være en del af området, men lige så meget for også at have mere tid til min familie,« siger han.