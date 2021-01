Danmark har vundet VM - igen!

Og hvis man skal pege på én mand i VM-finalen mod Sverige, der gjorde forskellen, må man pege på Niklas Landin.

Han leverede en helt fantastisk kamp mod svenskerne.

»Det er... Det betyder utroligt meget. Vi fandt nogle kræfter, som vi måske ikke troede, vi havde. Det har været nogle hektiske døgn de sidste dage. Det, vi leverer i dag, er meget disciplineret. Da det så allermest sort ud, sætter vi en ny spiller, der afgører det for os i Jacob Holm,« siger han til TV 2.

Landin mener, at Danmark fulgte planen i 26-24-sejren over Sverige, der gjorde det svært for Danmark.

»Jeg synes, det er en fantastisk holdindsats. Vi får ødelagt deres kontramaskine, det er virkelig dejligt!,« smiler han.

Og han er ikke bleg for at sende rosen videre til de mange unge spillere, der har grebet chancen.

»Jeg vil huske det som de unges VM. De kommer med og tager det med storm. Det var bemærkelsesværdigt at se på, at vi satte den ene debutant ind efter den anden. Det var ikke bare Mikkel (Hansen, red.) hver gang,« siger verdens bedste målmand.

