Niklas Landin er for anden gang i træk blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller.

Og den danske stjerne er faktisk den første herrespiller i historien, som opnår den bedrift.

Der var dog ikke meget historisk storhed over den måde, som Landin fik overbragt nyheden på.

Det forklarer hovedpersonen selv på telefonen.

»Jeg fik det at vide af vores holdleder i Kiel, da vi var færdige med at løbetræne her til formiddag,« siger Landin og bryder ud i et grin.

»Han sagde: 'Tillykke'. Med hvad spurgte jeg? 'Jamen, du er kåret til verdens bedste håndboldspiller igen'... Nå! Tusind tak – det var jeg ikke lige klar over.«

»Men jeg vidste ikke helt, om jeg skulle stole på ham. Det er ham, der normalt skaber humør og sjov i truppen, så jeg vidste ikke helt, om han lavede pis med mig. Og jeg havde ikke regnet med at vinde i det felt der,« siger den danske landsholdsanfører.

Derfor måtte Niklas Landin gribe sin telefon og gå ind på IHFs hjemmeside for at tjekke, om holdlederen rent faktisk talte sandt.

Niklas Landin fik lov at hæve VM-trofæet som dansk anfører i 2021. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Niklas Landin fik lov at hæve VM-trofæet som dansk anfører i 2021. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Her kunne han se, at den var god nok. Den danske målvogter kan kalde sig verdens bedste for sine præstationer i 2021, der blandt andet tæller VM-guld, OL-sølv og et tysk mesterskab.

Samtidig er det altså første gang, at en spiller har vundet kåringen to år i træk – og Landin er nu den eneste keeper, som har fået prisen to gange. Og det er noget, som gør indtryk på københavneren.

»Jeg er utroligt stolt af at kunne skrive sådan en historie. Det er helt sikkert noget, som vil gøre mig stolt i mange år fremover – også når jeg stopper min karriere.«

»Så det er en ekstremt stolthed, der fylder. Og jeg er måske endnu mere stolt af, at jeg faktisk kunne leve op til forventningerne og blive kåret igen. Der er jo ekstremt store forventninger til den, der blevet kåret senest, og at jeg så har kunnet indfri de forventninger, det betyder også ekstremt meget. Men det var også et fedt år både med landsholdet og Kiel, og jeg er ret sikker på, at hvis jeg ikke havde spillet for to så gode hold, så havde det ikke været muligt.«

Og hvordan fejrer man så, at man er kåret til klodens bedste til sit arbejde? For Niklas Landin bliver det i første omgang med holdkammeraterne i omklædningsrummet.

»Vi skal træne igen her i eftermiddag. Men nu er der heldigvis lang tid til, at vi skal spille igen – vi har helt uvant kampfri i to uger – så jeg tænker godt, at vores træner kan acceptere, at jeg tager lidt med til vores træning her i eftermiddag. Det tror jeg, at de andre vil sætte pris på,« siger Landin.