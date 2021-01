Da Niklas Landin kort før årsskiftet stod på halgulvet i Lanxess Arena i Køln og hævede Champions League-trofæet, skrev han sig ind i en meget eksklusiv klub.

Den danske landsholdsanfører kan nemlig nu prale af en 'fuld plade'. Han har ganske enkelt vundet alt, hvad der er værd at vinde i håndboldens verden.

Med landsholdet er Landin strøget helt til tops ved OL, VM og EM. Med sit klubhold THW Kiel har han vundet Bundesligaen – der regnes for verdens hårdeste liga – samt den tyske pokalturnering og så altså Champions League.

Derudover blev målmanden i sommer kåret til 'Verdens bedste håndboldspiller'.

Med andre ord er hans cv ekstraordinært misundelsesværdigt, og faktisk er der i hele håndboldhistorien kun tre andre spillere, som har opnået det samme – det er de franske legender Nikola Karabatic, Thierry Omeyer og Daniel Narcisse.

Og det er noget, der gør indtryk på 32-årige Landin.

»Jeg er utroligt glad og stolt over at være en del af den lille loge – at kunne træde ind i den klub. Det er nogle store personligheder, som har været på toppen i utroligt mange år. Og det giver på en eller anden måde sult på mere, selvom man har vundet dem alle sammen en enkelt gang,« siger han.

Niklas Landin er ellers i en årrække blevet beskyldt for ikke at vinde nok titler med sine klubhold. Særligt Bundesliga-guldet har været længe undervejs, før det endelig lykkedes i 2020, da Kiel blev kåret som mestre, efter coronavirussen lukkede ned for sæsonen.

Højdepunkter i Niklas Landins karriere: 2007: Dansk mester 2012: EM-guld 2013: Vinder EHF Cuppen 2016: OL-guld 2017: Vinder den tyske pokalturnering 2019: VM-guld 2019: Vinder EHF Cuppen 2019: Vinder den tyske pokalturnering 2020: Tysk mester 2020: Kåres til 'Verdens bedste håndboldspiller' 2020: Vinder Champions League

Og Landin virker på sin egen underspillede måde tilfreds med, at eventuelle kritikere nu har mistet det argument som ammunition.

»Det er, som om der er blevet lidt stille på linjen i forhold til dem, der var meget hurtige med den slags tidligere... Så i forhold til den vinkel har det da egentlig været fint nok. Men det er nu ikke noget, der har gået mig super meget på.«

Men føler du, at du nu har lukket munden på nogle kritikere ved at vinde de her titler med Kiel?

»Næh, for hvis de gerne vil finde noget at kritisere, så finder de noget andet. Jeg har heller ikke brugt super meget tid på kritikere, der har sagt, jeg ikke har vundet mesterskabet. Jeg har altid sagt, jeg var utrolig glad for mit skifte til Kiel – det sagde jeg også i 2016 og 2017, hvor Rhein-Neckar Löwen vandt, efter jeg var skiftet derfra,« siger han og fortsætter:

»Jeg har aldrig på noget tidspunkt fortrudt mit skifte, og på den måde har jeg egentlig hele tiden bare forsøgt at arbejde med mig selv og så tænkt, at det nok skulle komme en dag.«

»Og det er jo så gået min vej på det seneste. Men sådan har det jo heller ikke altid været. Der har været både op- og nedture. Det bekræfter jo også en i, at man skal kæmpe for det, ligegyldigt, hvor surt det ser ud, så skal det nok lykkes i sidste ende,« lyder det fra Niklas Landin.

De kommende uger må så vise, om det også kommer til at gå Niklas Landins vej ved verdensmesterskaberne i Egypten. Han tager – sammen med sine holdkammerater – hul på forsvaret af VM-guldet på fredag, når Danmark møder Bahrain i den første gruppekamp.