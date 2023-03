Lyt til artiklen

Når Niklas Landin først er varm, kan ingen stoppe ham.

Det måtte landsholdskollega Mathias Gidsel og resten af Fuechse Berlin-mandskabet sande søndag i et vaskeægte topopgør i den intense topstrid i den tyske Bundesliga.

Her tog Landin og THW Kiel et skridt mod det tyske mesterskab med en 36-29-sejr, hvor Landin stjal showet. Han slog sin personlige rekord med hele 23 redninger og storhyldes i Tyskland for sin vilde indsats.

Se en af hans redninger i videoen øverst.

»De to point gør mig gladere end mine redninger, men jeg indrømmer, at jeg aldrig havde regnet med 11 år i Bundesligaen«, sagde Landin dipolmatisk efter kampen.

Modstanderen lagde sig fladt ned for Landin, der hyldes syd for grænsen.

»Hvis du scorer 29 mål på udebane, og Landin stadig redder 23, har du egentlig ikke været så ringe i offensiven, men hvis den bedste målmand i verden også slår sin egen rekord, så bliver det stramt for os,« lyder det fra Fuechses sportsdirektør, den tidligere tyske landsholdsspiller Stefan Kretszchmar.

Mesterskabsduellen i Bundesligaen er dog langt fra afgjort, hvor Magdeburg, Rhein-Neckar Löwen og Flensborg også bejler i en vild afslutning.

Der resterer endnu 10 runder.