Niklas Landin har haft en kaotisk tid efter VM-triumfen i januar.

Den danske stjerne nåede at spille en enkelt kamp med holdkammeraterne i den tyske storklub, før et corona-tilfælde i truppen sendte spillerne i karantæne i to uger.

Og da Niklas Landin & co. fik grønt lys til at vende tilbage til håndboldbanen, var det til et ekstremt kampprogram med syv kampe på 13 dage.

»Først havde vi jo de der 14 dage, hvor vi ikke lavede noget. Vi var jo bare derhjemme og skulle forsøge at træne, men vi kunne jo ikke løbe eller noget. Det var måske fint nok for hovedet med lidt ro efter slutrunden – men så ramte man jo så også bare en mur, da vi skulle i gang igen,« forklarer Niklas Landin og fortsætter:

»Det var jo reelt en ny slutrunde efter VM-slutrunden, hvis man kan sige det på den måde. Det var meget specielle 13 dage. Man kunne jo aldrig slappe af i hovedet, og vi trænede jo ikke. Vi mødtes bare og forberedte os til en ny kamp. Folk var jo så smadrede, at vi ikke kunne træne. Det holder jo ikke.«

Derfor fortæller den danske anfører også, at han ‘var godt brugt i hovedet’, da han mødte ind til sidste uges landsholdssamling.

Gensynet med de øvrige verdensmestre har dog været et godt afbræk for Landin, før han igen vender tilbage til et hårdt kampprogram i klubben.

Og med tanke på kaptajnens komprimerede Kiel-kalender kan han meget vel være en af de spillere, som Nikolaj Jacobsen overvejer at spare til næste samling, hvor han planlægger at give nogle af stjernerne et pusterum.

Det har Niklas Landin dog svært ved selv at vurdere lige nu.

»Det ved jeg ikke. Det må vi se til den tid. Nu kommer vi til at spille hver tredje-fjerde dag i Kiel, og det hjælper en del på det. For det der med at spille hver anden dag – det holder ikke.«

Men er du bekymret for, at I skal igennem et historisk pakket og hårdt kampprogram det her forår – før der venter et OL til sommer?

»Bekymret…? Ja, der er jeg jo. For det bliver jo lige på og hårdt indtil 27. juni, når Bundesligaen slutter, og så starter vi OL-forberedelser 1. juli med landsholdet. Så på den måde bliver det svært – især for hovedet – at skulle følge med og sætte sig op så mange gange,« siger Niklas Landin.