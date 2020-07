Niklas Landin er begyndt at overveje, hvornår det er tid at vende hjem til den danske håndboldliga.

Det afslører landsholdsanføreren, der netop er blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller, over for B.T.

»Jeg er begyndt at tænke over, hvor længe det skal være Bundesliga for mit vedkommende. Om jeg skal hjem til den danske liga på et tidspunkt, og hvornår det så skulle være – om der er et godt tidspunkt for det. Det er da begyndt at strejfe mig,« siger 31-årige Niklas Landin og fortsætter:

»Men jeg føler mig ikke færdig i Bundesligaen. Jeg er jo sindssygt glad for Kiel og klubben, og min familie er super glad for at være her. P.t. kan vi ikke se os selv tage et andet udlandseventyr i et andet land, så hvis jeg skulle skifte, skulle det være for at komme hjem og bo i Danmark, tror jeg næsten. Men samtidig er jeg også forholdsvis langt væk oppe i hovedet i forhold til at skulle skifte hjem til Danmark,« siger han.

Foto: Henning Bagger

Niklas Landin har blot et år tilbage af sin kontrakt med THW Kiel, og han var i dialog med tyskerne om en kontraktforlængelse, inden coronavirussen kom og satte alt på pause.

Han regner dog med, at parterne snart sætter sig til forhandlingsbordet igen.

Så hvad tænker du lige nu, er det næste, der kommer til at ske?

»Så kommer jeg nok til at forlænge i Kiel og spille nogle år her. Som jeg føler det lige nu,« siger Landin.

Er det helt udelukket, at du kunne finde på at prøve noget andet i udlandet, inden du vil hjem til Danmark?

»Jamen, det er det, jeg ikke helt kan finde ud af: Om det kunne være sjovt at prøve noget helt andet, inden jeg skal hjem til Danmark. For jeg ved også, at når vi kommer hjem til Danmark, så tager jeg ikke ud igen bagefter. Det tror jeg ikke. Så hvis jeg kommer hjem til Danmark, er det for at gøre min karriere færdig der.«

Ud over THW Kiel har Niklas Landin klubber som Rhein-Neckar Löwen, Bjerringbro-Silkeborg og GOG på sit cv.