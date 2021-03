Niels Agesen stopper i Randers HK efter denne sæson.

Han har ellers kontrakt til 2025, men Agesen har valgt at takke ja til et andet job og stopper derfor i klubben.

»Det har været en meget svær beslutning. Jeg har været – og er fortsat – utrolig glad for at være i Randers HK. Vi har kæmpet som hold og klub både på og uden for banen. Men når man har gode mennesker omkring sig, så er det en fornøjelse at kæmpe sammen,« siger Niels Agesen om sit valg.

Randers HK oplyser, at der, da Agesens kontrakt blev forlænget til 2025, blev indgået en aftale om, at klubben ikke ville stå i vejen for hans trænerambitioner.

»Grundet fortidens økonomiske udfordringer har det været nødvendigt at skære mange omkostninger ind til benet, hvilket også er gået væsentligt ud over spillerbudgettet,« siger Randers-formand Henrik Schaar.

»Det har helt naturligt haft den konsekvens, at Niels Agesen ikke har haft de sportslige muligheder, han i sin tid var stillet i sigte.«

»Det har han dog altid været indforstået med og gået til opgaven med stor professionalisme og motivation, og vi har ikke en finger at sætte på Niels' arbejde i Randers HK,« fortsætter formanden.

Niels Agesen afslører ikke noget om, hvilket job der har lokket ham væk fra Randers HK.

Men Randers Amtsavis skriver, at 'pilen peger' mod Mors-Thys herreligahold.