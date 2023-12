Danmark var i kæmpestore problemer mod Serbien foran omtrent 12.000 tilskuere i Boxen, men vandt til sidst.

De havde selv talt om det. At nerverne måske ville spille dem et puds. Og det gjorde de så sandelig.

Danmarks håndboldkvinder kom fredag aften umådeligt skrantende i gang med det længe ventede VM på hjemmebane.

Boxen i Herning var fyldt op, men indsatsen stod langtfra mål med kulissen. Jesper Jensens tropper virkede i store dele af kampen paralyserede, og først efter 54 minutter kom den første danske føring.

Danmark vandt 25-21.

Serberne havde enorm succes med at spille nærmest uendeligt lange angreb med masser af spilstop og temposkift, som danskerne ikke kunne håndtere.

Man kunne ligefrem mærke, at alle de næsten 12.500 tilstedeværende på banen og tribunerne skulle vænne sig til omgivelserne.

De danske spillere virkede, som om de havde glemt, hvordan man spiller håndbold, mens tilskuerne vippede lidt på sæderne og kiggede forundret på sidemanden, da Danmark kom bagud 0-3.

Ganske som forventet blev det fremstormende serbiske talent Jovana Jovovic en bemærkelsesværdig hovedpine for det danske forsvar.

Den kloge bagspiller drev gæk med danskerne, scorede mål, lagde op til mål og fremprovokerede straffekast, som hun selv omsatte til serbiske føringer.

I den anden ende var den danske indsats ganske fint symboliseret ved, at Kristina Jørgensen skulle bruge fire forsøg på at få bolden i nettet.

Den fuldtræffer bragte Danmark på 4-6 efter en horribel start, hvor ingen af Jesper Jensens forberedelser så ud til at virke. Og så begyndte udskiftningerne at komme - og minsandten et 5-1-forsvar.

Først efter 23 minutter kom Danmark på omgangshøjde, da Line Haugsted scorede et signaturmål i en dansk andenbølge.

Det vækkede publikum, som indtil da havde været en smule høflige og tilbageholdende, og pludselig blev der også lagt verbalt pres på i serbernes angreb.

Det hjalp dog lige lidt. Serberne holdt fast og snuppede en pauseføring på 12-10.

Den lokale Emma Friis forsøgte at ruske lidt op i publikum, da hun satte anden halvleg i gang med et lob hen over hatten på den serbiske keeper, som dog ingenlunde kom til at se dårlig ud i anden halvleg. Tværtimod.

De danske spillere fortsatte tendensen fra første halvleg og brændte chancer på stribe - også på straffekast. Tre forskellige spillere fik chancen fra de syv meter.

Den sidste af de tre var Kristina Jørgensen, som blev altafgørende i det danske comeback. Med et drev af en anden verden strøg hun igennem på ydersiden og bragte Danmark foran for første gang i kampen, da der var gået 54 minutter.

Det knækkede Serbien, og tilskuerne rejste sig efter en indsats, der skal lynhurtigt i glemmebogen.

/ritzau/

Du kan genopleve kampen, der spilles i Herning, i LIVE-bloggen her: