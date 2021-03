Rumænien og Montenegro kan søndag slukke OL-håbet for Norges regerende europamestre i kvindehåndbold.

Norge har domineret international kvindehåndbold i flere årtier, men de stærke nordmænd risikerer at gå glip af OL til sommer.

Godt nok vandt nordmændene 29-24 over Rumænien i den olympiske kvalifikationsturnering lørdag aften. Men sejren kan vise sig at være et mål for lille, når regnskabet skal gøres op.

Det skyldes, at Norge indledte turneringen med at tabe 23-28 til puljens tredje hold, Montenegro. Derfor kan nordmændene endnu ikke booke rejsen til Tokyo.

Tværtimod kan Rumænien og Montenegro i ro og mag fordele OL-billetterne imellem sig og efterlade Norge med en lang næse.

Det sker, hvis rumænerne søndag besejrer montenegrinerne med præcis fem overskydende mål og samtidig scorer mindst 29 gange - altså en rumænsk femmålssejr på 29-24, 30-25 eller højere.

I så fald vil alle tre hold have to point og en målforskel på nul. Men Norge må vinke farvel til OL, fordi holdet har scoret færre mål end de øvrige.

- Det er det ene skrækscenarie, der kan slå os ud. Vi må håbe, det ikke bliver tilfældet, siger Herning-Ikast-spilleren Stine Skogrand til norsk TV2.

Havde Norge vundet med seks overskydende mål lørdag aften, ville OL-deltagelsen have været i hus.

Nu kan spillere og trænerstab ikke gøre andet end at vente til søndag eftermiddag, hvor det hele bliver afgjort i en kamp, hvor de ikke har noget at skulle have sagt.

- Vi har en god chance, men vi er afhængige af kampen i morgen (søndag, red.), og det er ikke nogen god følelse, lyder det fra landstræner Thorir Hergeirsson.

De norske håndboldkvinder vandt OL-guld i både 2008 og 2012. Derudover er det blevet til to sølvmedaljer og to bronzemedaljer til det succesombruste landshold.

