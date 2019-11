Klavs Bruun Jørgensen kan næsten ikke holde det ud.

»Jeg er ret beset fuldstændigt ligeglad med, hvordan de spiller,« siger den danske landstræner:

»Jeg går bare på tæer og håber på, at de ikke får skader.«

Han var onsdag aften til håndbold i hovedstaden, hvor København Håndbold spillede mod Odense Håndbold, og blev i den forbindelse interviewet af TV 2 Sport.

Med kun lige over et par uger til årets VM-slutrunde, har landstræneren udelukkende fokus på, at hans spillere klarer sig helskindet frem til turneringens start.

Han har nemlig flere gange tidligere oplevet sidste-øjebliks-afbud på grund af skader.

Det er skete ved flere slutrunder, siden han tiltrådte som landstræner i 2015.

Og det påvirker ham.

»Jeg vil gå så langt som at sige, at det næsten har været tæt på en depression. Min kone er ved at være relativt træt af mig,« siger Klavs Bruun Jørgensen til TV 2 Sport.

VM-slutrunden begynder 30. november i Japan.

Danmark er ved VM i den indledende Gruppe B med Frankrig, Tyskland, Sydkorea, Brasilien og Australien - der er første modstander for det danske landshold. Du får selvfølgelig en massiv dækning af begivenhederne her hos B.T.

København Håndbold vandt i øvrigt onsdagens kamp mod Odense Håndbold med 31-29.