Coronakrisen har ramt økonomien i dansk håndbold. Det får to klubber til at fravælge europæisk deltagelse.

Mens appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF) vurderer, hvad der skal ske i forhold til appellerne om den afsluttede håndboldsæson i Danmark, så er mange klubber allerede i gang med at planlægge næste sæson.

Står resultatet for den afsluttede sæson ved magt, er de europæiske pladser altså også på plads. Men coronakrisens økonomiske dønninger tvinger nu to klubber til at trække sig fra europæisk håndbold i den kommende sæson.

Både København Håndbold og Silkeborg-Voel fra HTH Ligaen meddeler, at man ikke stiller op i europæiske turneringer i næste sæson.

Førstnævnte er med en fjerdeplads i den afsluttede sæson ellers kvalificeret til EHF Cuppen, mens Silkeborg-Voel med en femteplads kan søge om et wildcard til samme turnering.

Ingen af dem kommer dog til at deltage i turneringen.

»Det er med blødende sportshjerte, at vi gør det, men som ansvarlig ledelse er vi nødt til at træffe den rigtige beslutning for København Håndbold,« siger klubejer Kim Mikkelsen til klubbens hjemmeside.

»EHF har overtaget mange af de kommercielle rettigheder til turneringen, så vi kun råder over meget få eksponeringspladser til at skabe indtægt,« uddyber han.

Økonomien i deltagelsen hænger derfor ikke sammen for klubben, og det samme gør sig gældende for Silkeborg-Voel.

På klubbens Facebook-side siger direktør Mikael Bak:

»Som sportsmand synes jeg jo, at vi skal være med, og vi har også lavet et seriøst stykke arbejde for at se, hvordan vi ville kunne finansiere det, men den ansvarlige beslutning er at sige nej, da enderne skal kunne nå sammen, og det kan de ikke med de udgifter,« deltagelsen medfører.

Ud over at klubberne har tabt mange penge på coronapausen, så har EHF indført nye krav til afviklingen af kampe, som vil give klubberne ekstra udgifter, skriver de to klubber i en fælles pressemeddelelse.

Det drejer sig blandt andet om LED-bander bag målene, blåt gulv til gruppespilskampe og livestreamingproduktion.

