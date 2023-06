»Jeg er ekstremt skuffet. Jeg synes virkelig, den er svær at sluge.«

Ordene kom fra Mette Tranborg, der sammen med Team Esbjerg tabte med 29-30 til ungarske FTC lørdag aften i semifinalen i Champions League.

Efter at have ført med fem mål smed det danske mandskab stille og roligt sejren væk, og det afgørende mål blev sat ind blot få sekunder før, hornet lød.

»Det er vildt frustrerende, når vi ved, hvor gode vi kan være og ikke formår at forløse det og komme videre i finalen. Vi har alle muligheder. Det var virkelig hårdt, det skulle afgøres i sidste sekund og så til deres fordel,« sagde landsholdsspilleren og fortsatte:

»Jeg synes virkelig, det er hårdt, når jeg føler, vi er ligeså gode. Når vi spiller vores bedste, er vi bedre end FTC. Det at det bliver så snævert… havde de bare været bedre end os på dagen, havde man tænkt ‘ja okay, vi kunne ikke komme med mere’. Men jeg synes, vi havde alle muligheder og formåede ikke tage den,« lød det ærligt fra Mette Tranborg.

Da hun mødte pressen, kom hun direkte fra omklædningsrummet. Men det var ikke fordi, der var blevet kastet rundt med store ord.

»Der blev ikke sagt særlig meget. Jesper har selvfølgelig rundet af, men folk er så skuffede, jeg tror, de lige har brug for et par minutter selv. Så skal vi samle hinanden op og blive enige om at gå all in i morgen,« sagde hun.

For søndag venter Györ i en kamp om bronze ved årets Final 4 i Champions League.

»Vi gider ikke blive nummer fire en gang til. Vi spiller efter den tredjeplads,« slog Tranborg fast.

Kampen mellem Team Esbjerg og Györ bliver spillet klokken 15.15.