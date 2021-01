Kroatien kunne slet ikke få spillet til at fungere, da det endte med nederlag til Argentina ved håndbold-VM.

Det lignede på forhånd en overkommelig opgave for Kroatien, da Argentina lørdag var modstanderen i mellemrunden ved VM i herrehåndbold.

Kroaterne har været velspillende og kunne med en sejr sikre en kvartfinalebillet. Men ikke ret meget fungerede for Kroatien, og så endte det med et overraskende nederlag på 19-23 til argentinerne.

En kroatisk sejr havde sikret dansk avancement, allerede inden Danmark møder Japan senere lørdag aften. I stedet må Nikolaj Jacobsen og co. altså tage sagen i egen hånd.

Argentinas sejr betyder, at sydamerikanerne overhaler Kroatien i gruppen og har deres kvartfinaleskæbne i egne hænder, mens kroaterne altså skal have hjælp til at gå videre.

Kroatien fik en chokstart. Bolden ville bare ikke ind. Der skulle gå over ti minutter, før det lykkedes at komme på tavlen. I mellemtiden havde Argentina scoret fem gange.

Fire minutter senere fordoblede Kroatien målhøsten, men heldigvis for dem var argentinerne også gået mere eller mindre i stå. Anført af fløjveteranen Ivan Cupic kæmpede Kroatien sig langsomt tilbage, så der stod 12-12 ved pausen.

Spillet blev dog ikke ret meget bedre efter pausen. Hverken for Kroatien eller Argentina, der begge spillede sjusket og uskøn håndbold.

Især kroaterne kunne ikke få noget til at lykkes - slet ikke i angrebet. Med et kvarter tilbage var Argentina foran 17-15. Føringen blev langsomt større, i takt med at slutfløjtet nærmede sig, og kroaterne blev mere og mere rådvilde.

Tidligere lørdag vandt Qatar 28-23 over Bahrain i Danmarks mellemrundegruppe.

I mellemrundegruppe 1 vandt Spanien med hele 38-23 over Uruguay, som for længst har udspillet sin rolle ved VM. Spanierne er efter Polens nederlag til Ungarn sikker på at gå videre til kvartfinalerne. Det samme er Ungarn.

