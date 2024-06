Simon Hald og holdkammeraterne strålede af skuffelse, da de skulle sætte ord på finalenederlaget.

De har aldrig været tættere på Champions League-trofæet, og derfor var det ikke så underligt, at Aalborg Håndbolds spillere hang med næbet.

Efter en intens finale tog Barcelona en smal sejr på 31-30, og selv om Simon Hald stikker mere end to meter op i luften, så lignede han efter opgøret en mand, der havde lyst til at kravle langs gulvpanelerne og slippe væk hurtigst muligt.

- Den vil hjemsøge os i noget tid. Den er hård lige nu, siger den tårnhøje stregspiller med bøjet nakke.

- Jeg synes, vi gjorde, hvad vi kunne. Alle kom med alt, hvad de havde. Vi havde håbet, at vi kunne hive det her hjem til Aalborg og Danmark, men det kunne vi ikke denne gang, siger han.

I 2021 tabte Aalborg Håndbold Champions League-finalen med 13 mål til Barcelona. Dengang var Henrik Møllgaard med.

- Det var lettere at tabe sidst. Da gjorde vi det også mere grundigt. Det var ikke meget, der skulle vippe vores vej denne gang, siger Møllgaard.

- Vi hang i med næb og kløer i hele kampen, men vi må anerkende, at det var Barcelona, der var i teten. Vi havde få momenter, hvor vi kunne være kommet foran, men de muligheder greb vi ikke, siger Henrik Møllgaard.

Niklas Landin vendte sidste sommer hjem til dansk håndbold for at være med til at vinde Champions League med Aalborg, og søndag var det tæt på.

- Vi har en følelse af, at hvis vi havde gjort det lidt bedre i nogle få situationer, så havde vi haft overhånden, siger stjernekeeperen, som var stolt af, at Aalborg aldrig gav op, selv om Barcelona et par gange var foran med to.

- Jeg tror, vi irriterede Barcelona, fordi vi ikke bare slog op i banen, siger han.

Også den altid karismatiske direktør Jan Larsen var tydeligt nedslået efter opgøret.

- Det gør megaondt. Vi var så tæt på. Det er den værste følelse, der er. Vi føler, at vi sagtens kunne have vundet den her kamp.

- Vi kæmpede forbilledligt og spillede fantastisk, men det gjorde Barcelona også, og det var de små marginaler, der faldt over til deres side, siger Jan Larsen.

