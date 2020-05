Tre håndboldklubber opfordrer Divisionsforeningen til at finde en løsning på nedrykningsspørgsmålet.

Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold fortsætter kampen for at få Dansk Håndbold Forbund (DHF) til at omstøde den skrivebordsafgørelse, der vil tvangsnedrykke klubberne.

De tre klubber har sendt et brev til Divisionsforeningen, hvor de opfordrer til, at de danske eliteklubber i fællesskab bliver enige om en løsning, der indebærer, at ingen klubber rykker ud af ligaerne.

Det vil forhindre, at afgørelsen kommer til at ligge hos DHF's repræsentantskab, hvilket hverken forbundet eller de berørte klubber synes er en god idé.

- Vi vil opfordre Divisionsforeningens bestyrelse til at arbejde for, at der i egne rækker træffes en beslutning om afslutning på sæsonen med kåring af de medaljetagere og oprykkere som allerede skitseret, men med den ændring, at tvangsnedrykningerne fjernes.

- Hvis vi i Divisionsforeningen kan nå frem til det, må vi også kunne finde en vej til at få det accepteret i DHF-regi.

- Alternativt risikerer vi at være langt inde i juni eller sågar juli, inden sagen i værste fald finder en afgørelse i DIF's appelinstans, lyder det fra de tre klubber.

Opfordringen kommer, efter at Håndboldens Appelinstans har underkendt den afgørelse om sæsonafslutningen, som Udvalget for Professionel Håndbold traf i begyndelsen af april.

Efter at sæsonen var blevet afblæst i utide, kårede udvalget mestre og medaljetagere og dømte samtidig bundproppen i de to bedste rækker til nedrykning.

Men appelinstansen nåede tirsdag frem til, at udvalget ikke har hjemmel til at træffe en sådan afgørelse - uden at man i øvrigt forholdt sig til de sportslige konsekvenser.

Derfor er der nu lagt op til, at sagen skal til afstemning i dansk håndbolds øverste organ, repræsentantskabet.

Det vil dog tidligst kunne ske om tre uger, og afgørelsen kan derefter appelleres til appelinstansen under Danmarks Idrætsforbund.

Der er derfor udsigt til, at kaosset i dansk håndbold kan strække sig ind i sommeren.

I det lys håber Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold, at Divisionsforeningen kan finde en løsning, der indebærer, at nedrykningen bliver droppet i denne sæson.

Klubberne argumenterer med, at der i DHF's love er skærpet krav til hjemmel for ugunstige beslutninger.

Det vil derimod, mener klubbernes jurister, være lettere at gennemføre en afgørelse, der kun fastsætter mestre, medaljetagere og oprykkere og ikke dømmer nogen til nedrykning.

En sådan afgørelse vil betyde, at de bedste håndboldrækker i næste sæson skal udvides.

- Vi forstår problemet med, at der skal findes to ekstra kampdage i kalenderen, men det kan der selvfølgelig også findes løsninger på.

- Top-4-holdene i ligaen kan for eksempel træde senere ind i Santander Cup - eller man kan i semifinaler spille bedst af to eller noget helt tredje. Hvis der er vilje, skal vi nok i fællesskab finde en vej, lyder det i brevet.

/ritzau/