Skjern indkasserede et nederlag på 27-33, da holdet spillede den første af to CL-kvartfinaler mod Nantes.

Nantes. Skjerns håndboldherrer var oppe mod overmagten i den første af to kvartfinaler i Champions League.

Nantes viste sig at være stærke på hjemmebane og vandt 33-27, og dermed har Skjern fortsat et lille håb om et vildt comeback i returopgøret.

Nederlaget på seks mål kunne nemlig have været endnu større, da franskmændene var foran med hele 28-18 efter 48 minutter.

Fem minutter senere havde Skjern på heroisk vis halveret forspringet fra ti til fem mål.

Blandt andet scorede Skjern-backen Kasper Søndergaard flere vigtige mål i den fase.

Men Skjern kunne ikke holde Nantes fra at trække lidt fra mod slutningen, og det gør det vanskeligt for danskerne at nå i Final 4.

Især Nantes-højrefløjen David Balaguer leverede en god præstation og scorede efter behag i hele kampen og blev opgørets topscorer med otte mål.

Sejren til Nantes blev grundlagt i første halvleg, hvor Skjern ellers kom bedst fra start og foran 3-1.

Skjern fulgte flot med frem til stillingen 5-5 og kunne med lidt mere skarphed have drillet Nantes meget mere i starten, end det endte med.

I stedet drønede Nantes afsted og kom med fem scoringer i træk foran med 10-5, og ved pausen var hjemmeholdet foran med 18-12.

Mod slutningen af kampen udgik Skjern-stregspilleren Bjarte Myrhol, og det gjorde heller ikke opgaven lettere.

Skjern skal også forbedre kontrafasen mod Nantes. Franskmændene lavede 11 kontramål, mens Skjern ikke blev noteret for et eneste.

