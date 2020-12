De havde lige set finalepladsen glide fra dem. Men Danmark er ikke færdige ved årets EM.

Selvom skuffelsen var enorm efter semifinalen, vidste danskerne også godt, at slutrunden har været mere end godkendt. Og at muligheden for medaljer stadig er der.

»Det var egentlig noget af det første, der blev nævnt i omklædningen,« sagde Mie Højlund efter kampen.

Ordet, der blev nævnt var bronzekamp. Søndag aften mod Kroatien. En kamp, som fokus meget snart skal rettes mod.

Jesper Jensen og resten af landsholdet skal spille om bronze. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Jensen og resten af landsholdet skal spille om bronze. Foto: Henning Bagger

»Vi er sindssygt skuffede, og det er svært at sætte sig op til det lige nu. Men noget af det første, der blev nævnt er, at vi fandeme vil have en medalje med hjem. Det synes jeg, vi har fortjent, for vi har spillet godt. Vi vil gøre alt for at vinde bronze,« sagde Mie Højlund, der dog også fortalte, at resten af fredagen nok ville blive brugt på at ærgre sig.

For mod Norge var Danmark det klart bedste hold i første halvleg.

Efter pausen skruede nordmændene dog op for blusset, fik presset danskerne og fik vristet sejren ud af hænderne på de rød-hvide. Og i stedet for at kæmpe om guld, bliver det i stedet til en hård kamp om tredjepladsen.

»For tre uger siden havde man nok sagt, det var fedt. Jeg synes, den er svær at sluge lige nu. Vi viser, hvor dygtige vi kan være, og vi kan være med på det her niveau. Jeg snakkede også med nogle af nordmændene, der sagde, vi var værdige til en finale,« sagde Rikke Iversen og tilføjede med et lille smil:

De danske landsholdsstjerner skal søndag kæmpe om bronzemedaljerne. Foto: Bo Amstrup Vis mere De danske landsholdsstjerner skal søndag kæmpe om bronzemedaljerne. Foto: Bo Amstrup

»Jeg kan også godt æde min stolthed og sige, jeg også vil være glad for bronze.«

De kommer til at slås for den i den danske lejr. Det lagde de ikke skjul på.

»Den bronzekamp bliver en liv eller død kamp, for den vil vi have til Danmark,« understregede Sandra Toft, der higer efter at få metal om halsen.

Hun er en spiller, der altid sigter efter det bedste og mod toppen. Men selvom det blev til et semifinale-nederlag, havde hun stadig overskud til at smile lidt på trods af skuffelsen, der nok lige kommer til at sidde i danskerne et par timer.

»Der bliver ikke nogen stor oprydning med folk, der hænger med hovedet. Vi kan stadig komme hjem med en medalje, og havde du sagt inden slutrunden, at jeg skulle spille om bronze, havde jeg smilet lidt. Vi har tabt knebent til Norge og Frankrig. Jeg tror på, vi kan tage den bronze, for vi har spillet til det,« lød det fra Sandra Toft, der lovede, at hun tager hjem fra Herning med et smil på læben, hvis hun får hængt en medalje om halsen efter den sidste kamp.

Opgøret mod Kroatien bliver spillet søndag klokken 15.30.