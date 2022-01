Det har været et trumfkort, som landstræner Nikolaj Jacobsen har haft i ærmet i hele turneringen.

Og han har helt bevidst ventet med at spille det ud.

Men da danskerne pludselig lørdag aften pludselig kom i problemer i MVM Dome, der var forvandlet til en kroatisk Balkan-heksekedel – så Jacobsen sig nødsaget til at afsløre det danske supervåben: syv-mod-seks-spillet i det danske angreb.

»Det har vi trænet meget på, og vi spiller det nu på en anden måde, efter vi har fået Rasmus (Lauge, red.) med. Så det har vi ligget og trænet på.«

»Vi vidste, at det var rigtig fint at have ventet med at vise det i så lang tid. Kroatien har ikke kunnet forberede sig på det, og de varianter vi har,« lød det fra en lettet landstræner.

»Og vi får heldigvis løst vores udfordringer med syv-mod-seks-spillet, som jeg synes, at vi næsten spiller helt perfekt.«

Danmark måtte slide hårdt for 27-25-sejren mod kroaterne, der i den forrige kamp havde skuffet vildt med et stort nederlag til lillebror fra Montenegro.

Men det kom angiveligt ikke bag på Nikolaj Jacobsen, at de to point længe lå og vippede.

»Vi må jo sige, at nogle af os havde forudset det – mens andre havde forudsagt, at det ville blive nemt. Altså, det er et EM, og Kroatien er et håndboldland. De spiller en fremragende kamp i en fantastisk kulisse.«

I havde på forhånd snakket om, at I endnu ikke har ramt den helstøbte kamp ved denne slutrunde. Det lykkedes vel heller ikke i dag?

»Nej, det lykkedes ikke 100 procent. Jeg synes, at vi dækker rigtig fint op i første halvleg, og at Niklas står godt. I anden halvleg bliver vi for usammenhængende i midten. Og vi bliver i angrebet reddet af vores syv-mod-seks-spil.«

»Så nej. Jeg synes ikke, vi har fået sat den 100 procents-kamp sammen endnu, men det vil vi arbejde videre med og se, om vi ikke kan lykkes med det.«

Landstræner Nikolaj Jacobsen og Simon Hald under EM kampen mellem Danmark-Slovenien i Debrecen, Ungarn lørdag den 15 januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Nikolaj Jacobsen og Simon Hald under EM kampen mellem Danmark-Slovenien i Debrecen, Ungarn lørdag den 15 januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Nikolaj Jacobsen valgte ikke at skifte venstrefløj i pausen, som han ellers har gjort konsekvent i de andre kampe i slutrunden. Emil Jakobsen fik alle 60 minutter.

»Emil skal lige bruge lidt mindre plads, og derfor er han god at have med, når vi spiller syv mod seks i angrebet,« lød forklaringen.

Landstræneren kunne i øvrigt se mellemrundepuljen åbne sig helt op med en højst overraskende islandsk storsejr over Frankrig. Men han synes ikke, at det er så mærkeligt med de store chokresultater ved denne slutrunde.

»Jeg tror, I og alle andre er nødt til at have med i overvejelserne, at for spillere og trænere er der meget på spil.«

»Man er hele tiden nervøs for at teste positiv, så det kan være svært at samle tankerne om håndbold. Der ryger hele tiden en mand ud, en mand ind, en mand ud og en mand ind.«

Men er du ked af, at Frankrig nu er i problemer? Det lå jo til, at I og franskmændene havde sikret jer semifinalebilletterne, inden I skulle mødes i den sidste kamp. Nu kan Island drille jer begge.

»Tja, altså vi skal stadig vinde vores kampe. Og vi skulle under alle omstændigheder stadig have vundet over Holland. Nu må vi se – Frankrig og Island har også svære kampe mandag, og så må vi tage scenarierne der.«