Ingen har set dem.

I begyndelsen af november var Bénédicte Manga Ambassa og Marianne Batamag stadig en del af Camerouns landshold, men nu er de gået under jorden.

De er forsvundet på et tidspunkt mellem testkampene før VM og åbningskampen mod Montenegro i Helsingborg.

Meldingen, som det svenske nyhedsbureau TT viderebringer, er, at de to er smuttet med deres ejendele, og det får holdet til at være mindre bekymrede, da de ikke mistænker, at der er sket en forbrydelse mod de manglende spillere.

Det er ikke første gang, at spillere forsvinder fra Camerouns trup i forbindelse med internationale mesterskaber. Fem stk. smuttede under VM i 2021, fortæller nyhedsbureauet.

De tilbageværende kræfter ved dette VM har dog gjort det godt og gået videre til mellemgruppen for første gang i deres historie - på bekostning af Paraguay.

De ligger dog sidst i mellemgruppen og mangler kun at møde Senegal, som de kan overhale med en sejr.