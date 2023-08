Der er ved at udspille sig et mysterie ved U19 verdensmesterskaberne i håndbold, der i øjeblikket spilles i Kroatien.

Ti spillere fra Burundis U19-landshold er nemlig blevet meldt savnet, efter de ikke er blevet set siden onsdag eftermiddag.

Det bekræfter det kroatiske håndboldforbund, skriver mediet Index.hr.

Spillerne forlod ifølge mediet området i Sušak, hvor de boede under mesterskaberne, i en ukendt retning og har ikke svaret deres telefoner.

De nu ti forsvundne spillere skulle torsdag sammen med resten af landsholdet have mødt Bahrain i placeringskamp om 29.–32. pladsen.

Og da Burundi ikke kunne stille hold mod Bahrain, blev de taberdømt.

Hændelsen har efterladt Burundis håndboldforbund i chok.

»Vi er som organisation konstant i kontakt med forældrene til vores landsholdsspillere og beder alle, der kan hjælpe med at finde vores drenge om at gøre det,« siger Dauphin Nikobamye, præsident for Burundis håndboldforbund og fortsætter:

»Jeg ved ikke, hvordan vi skal kunne komme hjem uden dem.«

Hvor Burundi kæmper for at finde sine ti forsvundne spillere har Danmark større succes.

I aften spiller U19-herrerne nemlig finale mod de forsvarende europamestre fra Spanien. Kampen fløjtes i gang klokken 20 og kan ses på Viaplay og TV 3 Max.