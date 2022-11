Lyt til artiklen

Jesper Jensen kaldte mandag en ny spiller ned til EM-truppen, og samme dag manglede to spillere til træning.

For hverken Sarah Iversen eller Rikke Iversen var at finde i hallen, da det danske mandskab skulle træne. Om aftenen lød det så, at Kaja Kamp var blevet kaldt til Slovenien - dog med beskeden om, at hun ikke skulle regne med at spille. Noget, Jesper Jensen gentager tirsdag til pressemøde.

Den danske landstræner kunne dog ikke præcist fortælle, hvad der er galt med de to Iversen-søstre.

»De har haft nogle fysiske ting, vi har holdt lidt øje med gennem tiden og været bevidste om. Derfor prøver vi hele tiden at vurdere, hvor vigtigt det er, de skal træne. Vi er ret komfortable med, de kan spille alle kampe, men vi var nødt til at kalde Kaja ned. Det er for at overtage noget træningstid, så Heindahl ikke bliver udbrændt. Det er for at beskytte de tre, der er i truppen.«

Kan du sige lidt nærmere om, hvad der er med dem? Rikke gik kun med en sko efter kampen sidst?

»Det ved jeg ikke, om jeg må sige. Jeg ved ikke om det er meldt ud i forhold til GDPR.«

Men det er dem begge, der har lidt småskavanker?

»Ja. Vi er i kategorien småskavanker. Både læge og fysioterapeuter er rolige og sikre på, de kan køre videre.«

Landstræneren fortæller, at det bliver søsterne Iversen og Kathrine Heindahl, der kommer til at spille den sidste mellemrundekamp.

Her møder Danmark Norge onsdag, hvor der er en plads i semifinalen på spil. Danskerne kan dog allerede være klar inden opgøret, hvis Slovenien taber point til Ungarn.