Efter Nykøbing Falsters sejr i Final 4 var der særligt én person, der fik ros af Kristina 'Mulle' Kristiansen'.

»Han er sådan en god mand,« siger Kristina 'Mulle' Kristiansen til TV 2 Sport.

Ordene er møntet på håndboldklubbens træner, Jacob Larsen, der søndag kunne knytte næverne som sejrsherre efter at have vundet pokalturneringen. For første gang i klubbens historie.

»Han er meget nede på jorden. Forstå mig ret. Han roser ikke for meget, og han skælder ikke for meget ud. Han har sådan en god linje og skaber rigtig meget energi og glæde på holdet,« siger hun om Jacob Larsen.

Kristina "Mulle" Kristiansen og resten af Nykøbing Falster-holdet vandt søndagens pokalfinale. Foto: John Randeris Vis mere Kristina "Mulle" Kristiansen og resten af Nykøbing Falster-holdet vandt søndagens pokalfinale. Foto: John Randeris

Sammen med resten af Nykøbing Falster mandskabet vandt han med 28-26 over Odense Håndbold, der måtte nøjes med sølvmedaljerne.

Og det er noget af en periode, Nykøbing Falster er inde i. På halvandet år er det blevet til sejr i både pokalen, ligaen og Super Cuppen.

Søndagens triumf blev også fejret i NFH-omklædningsrummet, afslører billeder på Kristina Kristiansens Instagram-profil.

'Op og stå for NFH,' skriver den danske håndboldprofil i et opslag, hvor holdet poserer med store smil med både guldmedaljerne og pokalen, som dog formentlig ikke er blevet fejret med den helt vilde og våde bytur. For allerede den 2. januar skal klubben i aktion igen i et opgør mod EH Aalborg.