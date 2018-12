1978. Så langt skal vi tilbage, før Danmark sidst var vært for et herre-VM i håndbold.

Dengang var en blot 19-årig Morten Stig Christensen en del af det danske landshold, som var sølle to mål fra at gå i VM-finalen, men endte med at stå med den utaknemlige fjerdeplads, da turneringen var slut.

Næsten 41 år senere er VM for herrer tilbage på dansk grund for anden gang i historien, når Danmark og Tyskland i fællesskab afvikler verdensmesterskaberne i januar.

Denne gang spiller Morten Stig Christensen igen en rolle - dog en noget anderledes en af slagsen, da han sidder i generaldirektør-stolen i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

VM-værtskabet er kulminationen af et målrettet arbejde, som blev indledt i 2008.

Her begyndte Morten Stig Christensen i jobbet i DHF, og dengang blev grundstenene lagt til en slutrunde-strategi, som altså nu har sikret, at Mikkel Hansen & co. kan jagte VM-guld på hjemmebane – bortset fra en eventuel semifinale, der skal spilles i Hamborg. Og generalsekretæren glæder sig over, at håndboldens moderland igen er centrum for den mest prestigefyldte slutrunde.

»Det siger sig selv, når man kun har haft et VM for herrer én gang tidligere i Danmark, at så er det vanskeligt at komme i nærheden af. Der er mange, der er interesserede i at afvikle de her herremesterskaber. Der er virkelig en hård kamp om det, så det er kæmpe stort for os, at vi skal afholde det,« siger Morten Stig Christensen, der også kan se frem til, at VM får det til at rasle lidt ekstra på DHFs bundlinje.

Et håndboldmesterskab genererer nemlig mange penge, og hos forbundet er forventningen, at det kan indbringe et tocifret millionbeløb, som kan gavne dansk håndbold. Og pengene er allerede på forhånd øremærket breddeformål, som skal sikre, at DHF får stoppet det fald i antal af medlemmer, som har præget de seneste år.

Morten Stig Christensen (tv.) og DHF-formand Per Bertelsen (th.) har blandt andet på grund af et godt lobbyarbejde fået et glimrende forhold til IHF-præsident Hassan Moustafa (i midten).

»Jeg vil gætte på, at vi får et overskud på mere end 10 millioner. Det er ambitionen. Der er nogle udgifter, vi ikke helt kender, fordi mesterskabet bliver delt med tyskerne, men det er i omegnen af det niveau. Men du kan heller ikke gøre alt op i penge. Vi har fokus på, at arrangementet spiller. Det er det vigtigste,« siger Morten Stig Christensen og uddyber:

»Vores succeskriterium er, at der er udsolgt til Danmarks kampe og så en belægning på 50 procent på kampene Royal Arena, hvor Sverige spiller. Og alt i alt ser det godt ud for den ambition. Vi har ikke det der svenske boom, som de havde i 2011, hvor danskerne indtog Malmø Arena. Det vidste vi godt på forhånd, men vi har en forhåbning om, at halvdelen af sæderne er besat.«

»Jeg siger bevidst ikke ’solgt’, men ’besat’. Så kan det godt være, der er nogen skoleelever, som deltager i nogle af vores arrangementer i forbindelse med mesterskabet, som får billetterne gratis. Det gør ikke så meget, for jeg vil hellere have fyldte sæder.«

Noget andet, som Morten Stig Christensen ønsker sig for slutrunden, er naturligvis rødhvid succes på banen.

Det skulle interviewet egentlig ikke handle om. Udgangspunktet handlede mere om rollen som arrangør set fra DHF-kontoret i Brøndby, men 60-årige Morten Stig Christensen kan slet ikke lade være med igen og igen at vende tilbage til det sportslige.

»Det er jo stort på alle måder, at vi har det her VM - også at vi har finalen på dansk grund. For det er jo en medalje, vi mangler på herresiden. Og her snakker jeg om guldmedaljen. Jeg er med på, det ikke bare er noget, man går ned og trækker i en automat. Vi skal både have lidt held, være dygtige, have opbakning fra publikum og alt muligt andet, men det er da en mulighed.«

»Og den mulighed bliver ikke bliver mindre af, at vi er på hjemmebane. Timingen er jo perfekt i forhold til spillernes alder og erfaring. Og når man har et rutineret hold, som forhåbentlig kan komme op at ride på en bølge, når de virkelig afgørende kampe kommer, så kan det blive rigtig spændende,« siger DHF-bossen, der forudser, at han går nogle hårde timer i møde på tribunen under VM.

For det bliver med nerverne uden på jakkesættet, når Danmark spiller, forklarer han.

Herrehåndboldlandsholdet præsenterede onsdag d. 6. april 2016 en ny hovedsponsor som afløser for Totalkredit der stopper. Det blev Bygma der overtager herrernes landsholdstrøjer, her Morten Stig Christensen med en prøve på Mikkel Hansens trøje, th. Peter Christiansen, Bygma.

»Jeg når – for nu at sige det ligeud - at skide grønne grise så mange gange undervejs, for jeg elsker det her hold og de her spillere, og jeg ved, hvor meget de brænder for det. Og de fortjener alt det bedste. Og jeg håber så meget, det lykkes for dem. Virkelig. Jeg tror faktisk, det er værre at stå udenfor og se på end at være en del af det, for man kan jo intet gøre, og det kan være frustrerende.«

Morten Stig Christensen understreger dog, at VM-succesen for DHF ikke står og falder med, om Danmark spiller sig frem til de medaljekampe, forventningerne som minimum dikterer.

»Det er landsholdet og spillerne, der leverer inde på banen. Vi spiller uden for banen. Vi skal lave en toppræstation hver eneste dag uafhængigt af Danmarks resultater. Vi kan ikke tillade os at lukke og slukke mentalt, hvis det ikke fungerer for landsholdet på banen. Det er en professionel operation, vi skal gennemføre, og vi skal levere, indtil mesterskabet er slut. Det er vores fineste opgave. Så det er enormt vigtigt at holde skidt for sig og snot for sig,« siger han og tilføjer:

»Så jeg har det jo sådan, at hvis vi har tabt en kamp undervejs, så må jeg en tur udenfor og råbe til træerne, og så er det ind og levere igen. For det er det, det handler om for os.«