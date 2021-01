Morten Olsen fik sølle fem minutter og fem sekunder inde på banen, da landsholdet forrige år løb ind i den helt store fiasko ved EM.

Og det var den rutinerede dansker mildest talt utilfreds med.

Det boblede så meget inde i Morten Olsen, at han fik sendt en stikpille afsted mod landstræneren efter den sidste kamp. Undervejs havde fansene i hallen sunget hans navn, hvilket tørt fik den rutinerede playmaker til at konstatere over for medierne:

»Det betyder da, at der i hvert fald er nogen, der gad se mig spille i dag.«

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Det var de eneste ord, Morten Olsen dengang havde at sige til pressen.

Her et år senere begynder Olsen at grine, da spørgsmålet er ved at blive formuleret, og han ved, hvad der er på vej.

»Haha… Jamen det er klart, at når vi bruger så meget tid på det, og man så samtidig taber og bliver frustreret over, at man ikke selv får lov til at spille, så… Den situation har vi klaret, og vi ser fremad mod en ny turnering.«

Så du har talt med landstræneren om den episode?

»Ja ja, det har vi snakket om. Vi snakker tit og ofte, så der er overhovedet ikke nogen problemer. Jeg tror sgu ikke, at det er noget, vi bruger så meget tid på. Vi kan heller ikke bruge det til så meget nu.«

Hvem tog fat i hvem for at få snakket ud?

»Der gik lidt tid, inden vi lige snakkede det igennem. Men det var mere eller mindre også en afrunding af turneringen – hvordan tingene var, hvordan fremtiden skulle være, og hvordan det hele ser ud. Og så er det jo det. Han ser tingene på sin måde, og jeg kunne sige, hvordan jeg havde det, så det var sgu fint nok,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror ikke, der var nogen af os, der kom med nogle overraskelser. Vi kender hinanden rimelig godt efter så lang tid.«

Foto: ANNEGRET HILSE Vis mere Foto: ANNEGRET HILSE

Ved det forestående VM i Egypten kan den 36-årige GOG-spiller formentlig se frem til at spille en noget mere fremtrædende rolle, end han gjorde for et år siden.

Danmark må nemlig undvære Rasmus Lauge, og det efterlader et tomrum på playmakerpositionen, som Morten Olsen blandt andet skal være med til at udfylde.

Han understreger dog, at han er indstillet på at udfylde den rolle, som Nikolaj Jacobsen har i tankerne til ham – og det bliver uden sure miner. Uanset antallet af minutter på banen.

»Når man melder sig til, så gør man det, man får besked på. Og så må man evaluere bagefter. Når man er taget afsted, så kører vi den vej, som træneren siger, og så må man tage den bagefter,« siger Morten Olsen og fortsætter:

»Og jeg er helt klar på, at hvis det er de andre, der skal spille, og jeg skal sidde ude, så gør jeg det. Og hvis Nikolaj skal bruge mig på banen, så gør jeg alt, hvad jeg kan.«

Morten Olsen debuterede på landsholdet helt tilbage i 2006, men det var først i forbindelse med OL i 2016, at han fik sin slutrundedebut.

Siden har han været fast inventar på landsholdet, og VM i Egypten bliver hans sjette mesterskab i den rød-hvide nationaldragt.

I alt står Morten Olsen noteret for 98 kampe og 203 mål.