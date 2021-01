Danmarks hårdtskydende playmaker Morten Olsen mener, at der er tale om ren klynk, når Slovenien anklager egypterne for at stå bag et hidsigt maveonde-udbrud.

Slovenernes VM sluttede søndag aften, da holdet spillede uafgjort mod Egypten. Forinden var 12 af slovenerne blev ramt af maveonde. Og efterfølgende advarede det slovenske håndboldforbund Danmark om egypterne.

»Jeg vil foreslå, at Danmark sørger for at gøre ordentlig rent på hotellet i de kommende dage før deres kamp,« sagde Uros Mohoric, der er direktør for det slovenske herrelandshold, til B.T. mandag.

Men Morten Olsen mener ikke, at der er noget mistænkeligt i, at alle andre hold end Egypten døjer med maveproblemer.

»Egypterne er jo vant til at spise deres egen mad og har derfor en bakterieflora, der kan holde til det. Så det er nok derfor, de ikke har de maveproblemer, som de europæiske hold har,« siger danskeren, der samtidig mener, at slovenernes kritik har karakter af 'piveri'.

»Man har efterhånden hørt Slovenien brokke sig rigtig mange gange. Hver gang de ryger ud af en turnering, er der et eller andet.«

»Nu blev det så lige det med maden, men der er jo rigtig mange hold, der har problemer med tynd mave og opkast. Og så er der det faktum, at de selv har bestilt pizza udefra – så bliver det en lidt sløj kritik, synes jeg.«

Morten Olsen er dog forberedt på, at Danmark kommer under tryk mood Egypten – på trods af at kvartfinalen spilles i en tom hal.

»Det er som regel, at når hjemmeholdet har masser at tilskuere, at der kan være noget dommerhjælp.«

»Men det er klart, at når er vi hernede, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Men det er jo en ting, at vi som spiller godt kender til – at det kan gå hjemmeholdets vej, når man er på udebane. Men sådan er det, og så må vi kæmpe endnu mere og håbe på, at det er nok,« siger Morten Olsen.