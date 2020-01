Håndboldspilleren Morten Olsen er blandt reserverne ved EM i Sverige, men playmakeren håber at få spilletid.

Morten Olsen har spillet en fantastisk sæson for sin tyske klub TSV Hannover-Burgdorf.

Men på landsholdet blev han ikke en af de 16 udvalgte, landstræner Nikolaj Jacobsen skrev ind i truppen til Danmarks første EM-kamp mod Island lørdag.

Det ærgrer playmakeren, der dog ikke blev overrasket over landstrænerens valg.

- Vi vil jo alle sammen gerne spille, så der er ikke så meget mere at sige end det.

- Men jeg blev ikke overrasket, for jeg kunne godt følge til træningerne, hvilken vej han (Nikolaj Jacobsen, red.) gerne ville gå til den første kamp. Jeg havde godt set den komme.

- Han skulle bruge noget mere til forsvaret, fordi Magnus Landin ikke kan spille. Så han ville satse lidt mere der, og så passede de andre spillere lidt bedre ind, og så er det bare sådan, det er, siger han

I stedet måtte han se til fra sidelinjen, da Danmark tabte åbningskampen til de stærke islændinge med 30-31 efter 15-15 ved pausen.

- Det var lidt op og ned. Jeg synes, de havde meget godt styr på det i første halvleg, men så fik vi nogle dårlige perioder, og der sad jeg selvfølgelig og blev lidt irriteret over, at jeg ikke kunne gøre så meget.

- Det var ikke så fedt at sidde udenfor og se det, og jeg havde heller ikke en særlig god fornemmelse i anden halvleg, siger han.

Morten Olsen blev for nylig kåret til årets spiller for 2019 i Bundesligaen og har været en stor profil for Hannover og en af hovedårsagerne til, at holdet i øjeblikket ligger på andenpladsen i den tyske håndboldliga.

Nikolaj Jacobsen understreger også, at Morten Olsen sagtens kan komme i spil under EM-slutrunden - måske allerede i mandagens kamp mod Ungarn.

Landstræneren må foretage to udskiftninger i det indledende gruppespil, to udskiftninger i mellemrunden og to udskiftninger i finaleweekenden, hvis Danmark skulle gå videre.

Derfor er playmakeren også fortrøstningsfuld i forhold til at få spilletid.

- Generelt kan vi skifte meget i løbet af alle kampene, så vi skal alle holde os klar. Så selv om man er skrevet ud af truppen til en kamp, så kan der skiftes hele tiden.

- Og det er ikke så slemt. Det svarer jo til at sidde på bænken og ikke komme ind, så man må hele tiden være klar, siger han.

Danmark har taget tre reserver med til Malmø, hvor danskerne spiller de indledende gruppekampe samt en eventuel mellemrunde.

Foruden Olsen er også de to skadede spillere Lasse Svan og Magnus Landin reserver.

Danmark møder mandag Ungarn i en afgørende gruppekamp

