Den danske håndboldspiller Morten Olsen er blevet kåret som årets spiller for 2019 i Bundesligaen.

Det er det tyske Sky Sports, der har stået for afstemningen blandt de besøgende på mediets hjemmeside.

Morten Olsen, der er i gang med sin sidste sæson i Bundesligaen, vandt afstemningen med 53 procent af stemmerne og slog tre konkurrenter til titlen.

En af dem var landsmanden Rasmus Lauge, som kun spillede halvdelen af året i Tyskland, inden han skiftede til ungarske Veszprém.

Morten Olsen vandt sammen med resten af landsholdet guld ved VM i januar. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Olsen vandt sammen med resten af landsholdet guld ved VM i januar. Foto: Henning Bagger

Morten Olsen var en af de spillere, der i januar var med til at sikre den store guld-triumf ved årets VM i håndbold. En turnering, der blev holdt i Herning, og snart vender Morten Olsen tilbage i Danmark.

I slutningen af oktober skrev han under på en kontrakt med GOG.

»Jeg er jo ikke så ung længere. I næste sæson fylder jeg 36 år. Så det er på tide, at jeg vender hjem til familien. Desuden har jeg to små børn, der gerne skal have mulighed for at være mere sammen med bedsteforældrene. Planen er, at jeg skal bo på Sjælland, hvorfra jeg stammer, og så pendle til Fyn på trænings- og kampdage,« sagde Morten Olsen i den forbindelse til B.T.

Snart skal han i aktion for det danske landshold igen, for i starten af det nye år gælder det EM. Her er han med i den trup, Nikolaj Jakobsen har udtaget.