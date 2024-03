Med ti mål var Morten Olsen kampens spiller for BSH, da hans gamle klub GOG blev slået.

Bjerringbro-Silkeborg (BSH) tog lørdag aften en vigtig i sejr i den øverste del af herrernes håndboldliga.

I en direkte kamp om tredjepladsen vandt BSH med 34-32 over GOG.

Dermed er BSH nummer tre med 30 point foran GOG med 27. Aalborg og Fredericia har henholdsvis 39 og 34 på de øverste pladser.

Morten Olsen var kampens helt store spiller for BSH med sine ti mål, hvilket gjorde ham til kampens topscorer.

For Olsen var kampen også meget speciel. Det var første gang, han stod over for GOG, efter at han for tre måneder siden pludselig fik afbrudt sin kontrakt.

Han virkede opsat på at vise sit værd mod sin gamle klub. Alene i det første kvarter scorede han fire gange, fremtvang straffekast og havde flere andre forsøg.

Olsens mål sørgede for at BSH kunne holde trit med GOG, der fik den bedste start på kampen.

Som første halvleg skred frem, kom BSH endnu bedre med, og Morten Olsen sørgede med sit sjette mål for pauseføring til hjemmeholdet, da han med et forrygende kast scorede til 17-15. GOG nåede dog reducere til 16-17 før pausen.

Hos GOG var Emil Madsen den mest toneangivende med seks mål før pausen, men han fik et længere hvil i den første del af anden halvleg.

Det udnyttede BSH til at være i teten. Gang på gang angreb hjemmeholdet for at blive det første hold til at føre med tre mål, og det skete endelig med et kvarter tilbage, da Mads Lenbroch scorede fra fløjen til 25-22.

I disse minutter slog BSH for alvor hul. Rasmus Lauge scorede til 26-22 og kort efter serverede han for Thomas Solstad, der øgede til 27-22.

Det fik GOG til at tage timeout. Og med ønsket effekt. For fynboerne satte straks gang i en god periode og reducerede til 26-28 med 10 minutter tilbage.

BSH brændte et straffekast, der kunne have givet en ny tremålsføring, og i stedet reducerede Anton Lindskog til 28-29 med seks minutter tilbage.

Men Morten Olsen understregede, at han var kampens helt store spiller. Han scorede til 32-29 og siden 33-30, hvorved han kom op på ti træffere.

Det kunne GOG ikke svare tilbage på, og fynboerne mistede terræn i topstriden.

