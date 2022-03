Kun fem minutter nåede GOG-spilleren Morten Olsen at være på banen i pokalfinalen, før han modtog et rødt kort og måtte se resten af kampen fra tilskuerrækkerne.

Og det var ikke med stor tilfredshed fra hovedpersonen selv.

For kort efter udvisningen satte 37-årige håndboldstjerne ord på situationen, hvor han ramte den svenske Aalborg-profil Lukas Sandell i hovedet med sin hånd.

»Jeg blev ret hurtigt irriteret over, at han (Sandell, red.) blev ved med at holde fast i mig. Så ville jeg skubbe ham på armen, men jeg kom til at ramme ham i hovedet. Det er virkeligt dumt,« siger Olsen til TV 2 Sport.

Da den tidligere landsholdsspiller modtog det røde kort, var der da heller ikke mange protester fra GOG-profilen.

Han gik desuden hurtigt hen til Lukas Sandell og undskyldte for episoden.

Trods otte mål fra GOG's 21-årige højre back, Emil Wernsdorf Madsen, endte Aalborg Håndbold dog med at trække det længste strå, da nordjyderne vandt pokalfinalen med 30-27.

GOG var uden deres helt store stjerne Mathias Gidsel, der fortsat er ude med knæskade.

Før finalen blev der spillet bronzekamp, og her vandt Bjerringbro-Silkeborg med 27-25 over Mors-Thy Håndbold.