KIF kunne sikre en plads i slutspillet med uafgjort tirsdag, men det blev til nederlag ude til Mors-Thy.

Nykøbing Mors. KIF Kolding Københavns håndboldherrer kunne tirsdag booke billet til slutspillet, men det lykkedes ikke.

På besøg hos Mors-Thy blev det således til et nederlag på 28-31, og dermed forblev gæsterne på 23 point på syvendepladsen i 888 Ligaen med en runde tilbage i grundspillet.

Nordsjælland Håndbold følger efter med 22 point, og efter sejren nåede Mors-Thy op på 21 point i den tætte kamp om de sidste pladser.

Mors-Thy skulle vinde opgøret tirsdag for at holde håbet om en plads i slutspillet i live. Det skete, men klubben kan ikke selv afgøre sin skæbne i den sidste runde.

Det blev en tæt indledning på opgøret, og holdene fulgtes ad til 5-5, og ved indgangen til det sidste kvarter bragte Erik Thorsteinsen Toft Mors-Thy foran 9-8.

Bagud 8-10 tog KIF Kolding en timeout efter 18 minutter, men hjemmeholdet øgede føringen til 11-8.

Det blev tæt før de sidste fem minutter med en Mors Thy-føring på et enkelt mål, efter at Magnus Landin havde reduceret til 12-13 på et straffekast.

Da de to sidste scoringer i halvlegen blev sat ind af gæsterne, der kunne være godt tilfreds med at gå til pause med 14-14.

Opgøret var derfor helt åbent ved anden halvlegs begyndelse, hvor KIF Kolding måtte undvære Olafur Gustafsson, der med en ispose på knæet var ude af stand til at fortsætte.

Islændingen kom til skade i forbindelse med en scoring, og han blev i løbet af anden halvleg kørt til Thisted Sygehus.

Anden halvleg blev en tæt affære, selv om hjemmeholdet efter 40 minutter var foran 21-18.

Jens Peschardt reducerede til 22-23 med 12 minutter igen, og dermed var det vigtige point inden for rækkevidde.

Med fem minutter igen bragte Stefan Nielsen hjemmeholdet foran med to mål, da han scorede til 27-25, og hjemmeholdet kørte den vigtige sejr hjem.

