Efter tre måneder uden sejr kom håndboldherrerne fra Mors-Thy igen på vinderkurs med sejr over TTH Holstebro.

En resultatmæssig deroute med tre måneder uden en sejr sluttede tirsdag aften for Mors-Thys håndboldherrer.

På fremmed halgulv i Holstebro lykkedes det Mors-Thy på en god anden halvleg at snuppe de to point til tabellen i Herreligaen med en sejr på 35-34. Mors-Thy var dog tæt på at smide en sikker føring til sidst.

Trods det magre udbytte de seneste måneder betyder tirsdagens sejr, at holdet er tæt på sikker på en plads i top-8, som giver billet til slutspillet.

Mors-Thy ligger nummer fem i tabellen med 25 point for 22 kampe. Sønderjyske på niendepladsen har 16 point for 21 kampe og kan højst nå 26 point med fuldt udbytte i sæsonens sidste fem grundspilskampe.

Halvvejs i tirsdagens kampe tydede meget ellers på, at Mors-Thy for 11. gang i træk - inklusive to træningskampe i januar - skulle gå fra banen uden sejr.

Til thyboernes forsvar skal det siges, at de har været tæt på sejren mange gange de seneste tre måneder. Eksempelvis var fire af de fem foregående ligakampe endt uafgjort, hvilket er ganske uhørt.

De vestjyske værter var foran 18-16 i Holstebro efter de første 30 minutter, men efter pausen fik gæsterne virkelig sat en stærk defensiv sammen.

Rasmus Henriksen fik godt fat mellem stængerne, mens Frederik og Henrik Tilsted bombede løs i modsatte ende med tilsammen 19 af gæsternes mål.

Der gik dog gummiarm i den til sidst for Mors-Thy. Mindre end tre minutter før tid var holdet foran med fire mål, men 25 sekunder før tid reducerede Nikolaj Enderleit til 33-34.

Lasse Pedersen afgjorde dog kampen for gæsterne otte sekunder før tid, selv om TTH reducerede igen i sidste sekund.

