TTH Holstebro løb fredag ind i en decideret afklapsning i Primo Tours Ligaen, da holdet gæstede Mors-Thy Håndbold.

En sejr ville have bragt gæsterne på 20 point på andenpladsen i rækken, men sådan gik det slet ikke.

Mors-Thy takkede for besøget ved at vinde opgøret med hele 34-26, efter at hjemmeholdet gik til pausen foran 16-9.

De to point blev hentet, efter at Mors-Thy havde tabt sine seneste to ligaopgør.

Frederik Tilsted blev topscorer for Mors-Thy med syv mål i et opgør, hvor både Jens Dolberg Plougstrup og Emil Bergholt leverede seks scoringer for hjemmeholdet.

Med sejren avancerede Mors-Thy en enkelt plads og ligger nummer ni med 12 point efter sejren.

Det er lige foran Århus Håndbold, som har en dårligere målscore, selv om aarhusianerne ude slog KIF Kolding 27-23.

I det vestjyske opgør mellem Ribe-Esbjerg og Lemvig-Thyborøn fik tilskuerne ikke en overraskelse, da hjemmeholdet vandt en smal sejr på 27-25.

Den betød, at Ribe-Esbjerg nåede på 15 point på sjettepladsen som Skanderborg Håndbold, der dog har spillet en kamp færre.

Lemvig-Holstebro ligger tungt som næstsidst med ni nederlag i sæsonen og fem point.

/ritzau/