For anden gang i historien er Montpellier vinder af mændenes Champions League i håndbold.

Søndag i Lanxess Arena i Köln afsluttede Montpellier weekendens Final 4-stævne ved at besejre Nantes 32-26 i en rent fransk finale.

Montpellier, der vandt Champions League i 2003, var toneangivende i første halvleg, og efter de første 30 minutter førte holdet 16-13.

Det skyldtes ikke mindst godt målmandsspil af Montpelliers Vincent Gérard.

Fra begyndelsen af anden halvleg kom Espen Lie Hansen på banen for Nantes.

Nordmanden, der forlod HC Midtjylland i januar på grund af klubbens økonomiske problemer, markerede sig stærkt med tre mål på fire minutter, og så var stillingen 16-16.

Også Nantes-veteranen Kiril Lazarov fik scoret nogle mål, men Nantes kunne intet stille op, da Montpellier igen rykkede senere i anden halvleg.

Ludovic Fabregas og Diego Simonet scorede begge seks mål for Montpellier, mens Kiril Lazarov også lavede seks mål for Nantes.

Montpellier indledte i modsætning til Nantes Champions League i en seksholdspulje, der ikke blev regnet for at være lige så stærk som puljerne med otte hold.

I ottendedelsfinalen vandt Montpellier over spanske FC Barcelona, i kvartfinalen gik det ud over tyske Flensburg-Handewitt, og lørdag i semifinalen ved Final 4-stævnet vandt Montpellier over de regerende Champions League-vindere, Vardar fra Makedonien.

Tidligere søndag vandt Paris Saint-Germain kampen om tredjepladsen med 29-28 over Vardar.

Det var en gentagelse af sidste års finale, som Vardar vandt over Mikkel Hansen og co.

Den danske storspiller scorede et enkelt mål i søndagens kamp, mens Henrik Møllgaard ikke kom på scoringslisten for Paris Saint-Germain.

/ritzau/