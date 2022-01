De danske spillere skal lade være med at have ondt af sig selv og få fundet kampgejsten frem inden bronzekampen mod Frankrig.

Sådan lyder det fra erfarne Henrik Møllgaard, som ikke vil komme tomhændet hjem fra endnu en EM-slutrunde.

Danskerne mødes lørdag eftermiddag kl. 17.00 til taktikmøde, og her skal skuffelsen efter nederlaget til Spanien erstattes af ærgerrighed og bronze-motivation, siger forsvarsgeneralen.

»Vi er ikke færdige med at være skuffede endnu. Det skal vi også have lov til indtil kl. 17, hvor vi skal starte optakten til Frankrig-kampen. Så er der ikke nogen grund til at have ondt af os selv,« sagde Møllgaard, da der lørdag formiddag var pressemøde i Budapest.

»Vi ved, at franskmændene har det på nøjagtig samme måde. Og jeg gider ikke se sådan en sjappet kamp, hvor det er to hold, som synes, at det er synd, de skal være der, og vi ikke kan finde ud af at nosse os sammen. Det må vi kunne forlange af os selv; at vi skal ind og spille for at vinde. Der er kæmpe forskel på at bliver nummer tre eller fire.«

Henrik Møllgaard bruger bronzekampen fra EM 2018, hvor Danmark også mødte Frankrig, som et eksempel på, hvordan det for alt i verden ikke må gå søndag eftermiddag. En kamp, som danskerne i øvrigt endte med at tabe efter en dårlig indsats.

»Jeg kan godt huske kampen i 18. Jammerlig håndboldkamp uden tænding. Det var en bronzekamp, når det er værst. Det var en kamp, hvor det så ud som om, der var to hold der ikke gad spille, og det var døduretfærdigt, at de ikke skulle spille finale. Og det gider jeg ikke se i morgen. Vi må bare anerkende, at vi tabte til et bedre hold i går (fredag, red.). Sådan går det en gang imellem.«

»Nu skal vi ud og vinde den kamp mod Frankrig. Nu må vi også vise, at vi kan hive os selv op igen. og at der er så meget kvalitet og sammenhold i den her trup, at vi også kan være der, når det gør ondt.«

Danmark og Frankrig mødes søndag eftermiddag kl. 15.30.

Her har danskerne mulighed for at vinde den første EM-medalje siden 2014, hvor det blev til sølv efter et finalenederlag til selvsamme franskmænd.