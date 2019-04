De danske spillere er galde for, at Nikolaj Jacobsen har fået forlænget sin kontrakt som landstræner i fem år.

Nikolaj Jacobsens kontraktforlængelse som træner for det danske herrelandshold i håndbold vækker glæde blandt spillerne.

Det fortæller Henrik Møllgaard, efter at det torsdag kom frem, at Jacobsen skal stå i spidsen for håndboldherrerne til og med OL i 2024.

- Han betyder alt for holdet. Det er både Nikolaj, der udtager holdet, der tegner profilen udadtil og skal have et hold og en taktik til at fungere sammen, og det er han rigtig dygtig til.

- Vi er rigtig glade for, at han forlænger, og det virker også som det logiske at gøre lige nu med et hold i medvind, siger Møllgaard.

Den 34-årige forsvarsklippe mener også, at det giver rigtig god mening, at kontrakten løber i fem år, selv om det virker som lang tid i håndboldens verden.

- Vi ser nu frem mod OL 2020, og efter det er der måske nogle spillere, der siger stop, og måske nogle, der bliver stoppet. Og derefter kan man så få set på tingene på en anden måde frem mod det næste OL.

- Derfor giver det fin mening, når man forlænger, at man kigger så langt frem, siger Møllgaard.

Samtidig betyder den længere kontrakt også, at hele holdet får mere ro og ikke skal forholde sig til trænerskifte i tide og utide, mener Møllgaard, der både har oplevet skiftet fra Ulrik Wilbek til Gudmundur Gudmundsson, og fra Gudmundsson til Nikolaj Jacobsen.

- Det er et spil, der begynder at køre i medierne, når kontrakterne begynder at løbe ud, og det er noget, vi selvfølgelig også skal forholde os til.

- Så også derfor er det fint, at det ikke bare er en toårig forlængelse, så det skal til at fylde meget igen lige om lidt, for der er sådan set rigeligt at forholde sig til, når man er afsted med landsholdet, siger Møllgaard.

