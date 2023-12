Det sendte chokbølger igennem dansk håndbold, da Mikkel Hansen pludselig kom med meldingen.

Den danske stjerne blev i februar sygemeldt med symptomer på stress, og i næsten et halvt år så man ikke skyggen af ham på en håndboldbane.

En svær periode for ham – men også for holdkammeraterne i Aalborg Håndbold.

Især Mikkel Hansens gode ven igennem mange år Henrik Møllgaard blev meget påvirket af holdkammeratens situation. Det fortæller han i TV 2 Nord-programmet 'Tredje Halvleg'.

Henrik Møllgaard var påvirket af sin ven Mikkel Hansens sygdomsforløb. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Møllgaard var påvirket af sin ven Mikkel Hansens sygdomsforløb. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Her afslører landsholdsstjernen, at han egentlig vidste mere om Hansens tilstand, end der blev meldt ud undervejs.

Men i respekt for deres nære venskab måtte han holde det hemmeligt.

»Vi ville jo gerne fortælle noget, men hvor meget vidste vi egentlig også? Jeg synes, det var svært at være ven i. Det bliver selvfølgelig trukket med ind, når folk spørger. Så står jeg og bliver nødt til at optræde,« lyder det fra Henrik Møllgaard til TV 2 Nord.

Mikkel Hansen gjorde i oktober comeback på det danske landshold.

Men inden da afslørede han over for B.T., at han faktisk overvejede at stoppe karrieren, mens han var sygemeldt med symptomer på stress.

»Når man går ind i sådan et sygdomsforløb, tænker man over, om det er det rigtige, man laver. Naturligvis har jeg tænkt over, om jeg skulle spille igen. Og om det gav mening at komme tilbage. Men det synes jeg, det gjorde,« lød det fra Hansen.