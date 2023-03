Lyt til artiklen

38-årige Henrik Møllgaard trådte i karakter torsdag aften.

Her måtte han agere nordjysk schweizerkniv på et skadesplaget Aalborg-mandskab, der vandt 30-28 over GOG i det første af to Champions League-brag i ottendedelsfinalen.

Møllgaard var vanligt stærkt i forsvaret, men han fik masser af spilletid i angrebet, hvor han styrede slagets gang.

Og det er ikke hverdag.

Selvom det gik forrygende, ved han godt, at han ikke skal sætte næsen op efter det på landsholdet under Nikolaj Jacobsen.

»Om jeg så havde lavet 24 af vores 30 mål i dag, ville han ikke skænke det en tanke. Det er også helt fair. På landsholdet spiller vi nok lidt hurtigere, end jeg har lyst til, når jeg styrer spillet. Det var rigtig fint at få lov at styre, hvad vi skulle,« siger Møllgaard til B.T.

Han var glad for at have taktstokken.

»Jeg nyder at skulle træde endnu mere i karakter. Det er jeg ikke bange for. Men jeg har også været spændt på, hvad vores nye hold kunne.«

»Marinus Munk har ikke spillet mange minutter i ligaen eller i Champions League. Han er hurtig og irriterende til træning, men noget andet er til kampen. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle sidde og være lidt træt af, vi ikke vinder større,« siger han om kampen mod GOG.

Alligevel er han godt stemt overfor perspektiverne for videre avancement.

De to hold mødes igen næste torsdag i Odense, hvor den samlede vinder kvalificerer sig til Champions League-kvartfinalen. Her venter mægtige Barcelona.

»Jeg er måske lidt grisk. Jeg anede ikke, hvad det ville blive for en kamp. Nogle gange er vi røget i den der GOG-maskine, hvor vi ikke har kunnet stikke eller bekende, men det blev vores kamp, og vi havde grebet om det. Det er et glimrende udgangspunkt for os,« siger han forud for returopgøret.