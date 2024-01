Alle på landsholdet bor sammen to og to.

Dog ikke Henrik Møllgaard. Han er nemlig egen chef på sit værelse, da han som den eneste bor alene.

I år skyldes EM-soloværelset, at de er et ulige antal spillere afsted, men det er ikke fordi, forsvarsspilleren direkte har bedt om at sove for sig selv.

»Det er jo hundrede procent holdlederen og Nikolaj (Jacobsen, red.), der styrer det. Mange har faste værelsesmakkere, og det har jeg også haft. Det har jeg haft for mange gange efterhånden, fordi alle dem jeg har boet med, de er rent faktisk blevet pensioneret på landsholdet eller er røget ud. Der er noget med i forhold til at gardere sig og ikke sende for mange ud, så er det blevet mig, der er alene,« siger Henrik Møllgaard med et glimt i øjet og tilføjer:

Henrik Møllgaard, Magnus Saugstrup og Simon Hald under det danske pressemøde med håndboldherrerne på spillerhotellet i Hamburg, mandag den 22 januar 2024. Fredag står den på semifinale mod Tyskland. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

»Måske også et privilegium når man nærmer sig de 40, at så kan jeg godt tåle at bo alene og stadig dukke op til tiden.«

For den del kniber stadig for nogle. Det lægger han ikke skjul på.

»Dem har vi masser af. Der er vi over én kam ikke ret dygtige. Vi er vant til at bo i en kalender, hvor vi ikke selv skal planlægge vores tid. Det sker da, at folk kommer for sent,« siger landsholdsstjernen.

Han bruger meget tid i fællesrummet med resten af holdet, og så gør det ham ikke noget, at der er fred og ro, når han går ind på værelset og lukker døren bag sig.

»Det er meget rart, når der så skal soves, så skal jeg ikke forholde mig til om nogen vil snakke, se serier eller have tv kørende, som jeg ved nogle har brug for når de skal sove. Det kan jeg fuldstændig planlægge efter eget forgodtbefindende,« siger Henrik Møllgaard.

