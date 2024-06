Lanxess Arena kan rumme næsten 20.000 tilskuere, og Henrik Møllgaard ser frem til fyldte tribuner.

Da Aalborg Håndbold i 2021 nåede Final 4 for første gang i klubbens historie og sågar nåede finalen, blev oplevelsen en smule flad.

Coronapandemien raserede, og den enorme hal Lanxess Arena i Köln var nærmest gabende tom. Kun 1000 af de 20.000 sæder var fyldt ud.

Det var en speciel oplevelse, beretter Henrik Møllgaard, som dog formåede at abstrahere fra de tomme tribuner.

- Som spiller kan man godt zoome så meget ud fra det, at det drejer sig om det, der foregår inde på banen, siger han.

- Samtidig var det stort for os og stort for klubben, fordi det var første gang i Final 4. Men det her bliver selvfølgelig noget helt andet, siger Henrik Møllgaard med henvisning til, at Aalborg lørdag tager hul på årets Final 4.

Før 2021 havde Henrik Møllgaard spillet Final 4 med Paris Saint-Germain, og i januar spillede han EM-finale i den store arena.

- Det er en helt sindssyg arena. Det er en af de absolut flotteste og mest elektriske at spille i. Så vi er glade for, at så mange fra Danmark og Nordjylland er med hernede. De får sig en speciel oplevelse, siger Møllgaard.

Træner Stefan Madsen stod også i spidsen for Aalborg Håndbold i 2021, og han er glad for, at han denne gang råder over rutinerede folk, som har prøvet kræfter med infernoet.

- Vi glæder os til det. Det bliver rigtig fedt. Vi har prøvet at være her og mærke det her cirkus, som er rundt om kampene. Men vi har ikke stået i en propfyldt hal. Heldigvis har vi nogen, der har prøvet det og lever og ånder for det, siger han.

Der er kampstart i semifinalen mellem Aalborg og Magdeburg klokken 15.00.

/ritzau/