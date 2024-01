Han har brugt et par byture på det, siger han.

Fredag aften er der kæmpe EM-brag i Tyskland, når Danmark og Sverige tørner sammen ved mellemrunden i et direkte opgør, der kan sende vinderen nær en semifinale.

Og her skal danskerne op imod blandt andet den tidligere Aalborg-spiller Felix Claar, der kan give selv de bedste forsvar grå hår.

Henrik Møllgaard kender den nuværende Magdeburg-spiller glimrende fra tiden i Nordjylland, og han har i festligt lag prøvet at forklare svenskeren, at han er noget helt særligt.

Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

»Felix er vanvittig dygtig. Han er deroppe, hvor vi nok skal overveje, om han ikke er en af verdens allerbedste. Men det ved jeg ikke, om han heldigvis har været for lang tid om at opfatte selv.«

»Jeg har prøvet på et par byture at forklare ham, hvor dygtig han egentlig er, og hvis han gad at eje det en smule mere, ville han blive endnu dygtigere. Det kan vi tydeligt se, at det er manden, der kan næsten alt. Han har taget Bundesliga med storm,« siger han til B.T.

Skulle du først have noget indenbords, før du syntes, han var verdens bedste?

»Nej, det har været tydeligt for os alle, det er bare ikke så tydeligt for Felix selv. Det er selvfølgelig også en gave, at han er så ydmyg og så kollektivt orienteret. Men nogle gange gad jeg også, at han tog den på sig selv og sagde ‘ja, jeg ved godt, jeg er bedre end alle jer andre',« lyder det fra svenskerens tidligere holdkammerat.

Selv glæder Møllgaard sig til opgaven mod Sverige, der altid spiller tætte, intense kampe mod danskerne. Verdensmestrene mod europamestrene.

»Det er sjovt at spille mod de bedste i verden, og dem er der nogle stykker af på det svenske hold. Kendskabet er så stort på kryds og tværs, hvor alle kender hinanden fra klubberne. Det er altid en sjov opgave, fordi vi har svært ved at overraske hinanden,« lyder det.

