Efter at have været ubesejret hidtil i sæsonen tabte Aalborgs mestre stort til Pick Szeged i Champions League.

Aalborgs håndboldherrer tabte søndag til et af de hold, der kan ende med at vinde Champions League.

Det vurderer Aalborg-profilen Henrik Møllgaard efter nederlaget på 28-35 til ungarske Pick Szeged. Det var nordjydernes første nederlag i gruppespillet efter sejre over Celje, Zagreb og Elverum.

- Pick Szeged er uden tvivl et niveau over de andre, vi har mødt. De er top-fem eller seks i Europa, og det viste de også mod os.

- Vi havde svært ved at følge med, når de rullede sig ud, siger Henrik Møllgaard.

Aalborg kom hurtigt bagud med ti mål i søndagens hjemmekamp, men holdets topscorer med syv mål finder trøst i, at værterne i perioder fik vist, at de kunne være med.

Ved pausen var ungarernes forspring minimeret til fem mål.

- Vi blev bare most fra start af et rigtig godt hold. De slap ikke gassen, og det var en skam, at vi blev så hurtigt kede af det.

- Det var først, da tingene begyndte at se decideret håbløse ud, at vi smed hæmningerne og fik vist, at vi sagtens kunne være med, siger Møllgaard.

Han indrømmer dog, at Aalborg havde det svært, når Pick Szeged hævede niveauet.

- Vi har været ubesejret indtil nu i denne sæson, og det var fint at få en over næsen og blive mindet om, at der er lang vej endnu.

- Hvis vi til foråret skal derned (til Ungarn, red.) og lave ballade, så skal der mere til, siger han.

Aalborg-træner Stefan Madsen er enig med Møllgaard.

- Jeg ærgrer mig over, at vi ikke kom bedre ud til kampen. Vi vidste, at der var en risiko for, at vi ville blive mast.

- Det var dog godt at se, at vi i perioder kunne spille med. Vi hentede også fire-fem mål på dem ret hurtigt, siger træneren.

- Vi har noget at have det i, når vi tror på, at vi kan spille med i de her kampe. Nu er kunsten at lære af det, så vi ser en forskel næste gang, siger han.

Stefan Madsen vurderer også Pick Szeged til at være det klart bedste hold, som Aalborg har stået over for i Champions League i denne sæson.

- De har to klassespillere til hver position. Nogle steder tre. De har et individuelt og fysisk niveau, som vi ikke havde mødt før. Men da vi fik vænnet os til trykket og farten, viste vi, at vi godt kan være med, mener han.

- Jeg har stadig en tro på, at vi lave noget spændende i den her CL-gruppe.

Aalborg indtager fjerdepladsen i gruppe A, hvorfra gruppevinderen går direkte videre til kvartfinalen. Nummer to til seks booker en plads i ottendedelsfinalerne.

I næste weekend møder Aalborg på hjemmebane Flensburg-Handewitt.

