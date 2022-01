Danmark skal fredag aften møde Spanien i EM-semifinalen.

Længe lignede det ellers, at Sverige skulle være modstanderen, da Danmark var på vej mod sejren over Frankrig i den sidste mellemrundekamp, som på papiret var ubetydelig for danskerne.

Men Danmark faldt sammen, og Frankrig vandt. Og det var dét, den svenske legende Ola Lindgren havde påstået inden kampen. At Danmark ville tabe til Frankrig, fordi man slet og ret 'var bange' for at møde Sverige i semifinalen.

Har Ola Lindgrens påstand hold i virkeligheden? At I er bange for at møde dem?

»Nej, det har det ikke. Men det kan være den konspiration får lov at leve lidt videre, efter vi havde kampen i vores hule hånd i 50 minutter. Vi har stor respekt for Sverige, vi har ofte haft problematiske kampe imod dem, men når det gælder, har vi også vundet,« siger Henrik Møllgaard.

Han mener at både semifinalemodstanderen Spanien og Sverige ligger godt til danskerne. Men bange er man ikke i den danske lejr for VM-finalemodstanderen fra sidste år.

»Vi er i hvert fald ikke bange for Sverige, men vi har stor respekt for det, de har lavet de seneste år. De har på en lidt underlig måde overhalet Norge. Vi har allesammen kigget på nordmændene som det næste kuld, der vælter sig i finaler og medaljer. De var godt på vej, men de er pludselig blevet taget indenom af svenskerne,« siger han.

Han ærger sig over, at Danmark ikke fik sejren med i den sidste mellemrundekamp mod Frankrig. Også selvom den var uden betydning for det videre danske avancement.

»Vi glemte at vinde. I 45-50 minutter var vi suverænt det bedste hold på banen. Dika Mem får lov at lave to-tre mål for hurtigt, hvor de ikke skal kæmpe for det på samme måde som tidligere. Der sniger sig noget nerve ind i kampen. Vi mistede lidt højde og tryghed ved hinanden defensivt og får smidt en bold eller to for meget væk i angrebet. Jeg er ked af, vi ikke vandt. Det havde vi virkelig fortjent,« siger den danske forsvarskæmpe, der dog nu i stedet ser frem til semifinalen mod Spanien.

Den spilles på fredag klokken 18.00

