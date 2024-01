Der har været udsolgte arenaer i hele Tyskland under EM i håndbold.

Og det samme kommer til at gøre sig gældende fredag aften til Danmarks semifinale mod Tyskland.

På det sidste pressemøde forud for kampen blev den tyske og danske spillerrepræsentant Rune Damhke og Henrik Møllgaard spurgt om billetpriserne.

Priserne til semifinalen, hvor man får kampen om femtepladsen samt Sverige-Frankrig og Tyskland-Danmark med, starter på omkring 89 euro - cirka 650 kroner - og helt op til 345 euro - cirka 2500 kroner.

»Jeg ved ærligt talt ikke, hvad jeg skal sige. Indtil videre har jeg fået mine egne ønsker opfyldt. Og jeg regner med, det også sker her til de sidste kampe. Men jeg havde ikke så mange billetter. Til billetpriserne? Det kan jeg ikke sige noget om,« lyder det fra Dahmke.

Møllgaard var anderledes klar i mælet.

»Jeg synes, prisen er fair. Det gør ikke mig noget. Vi spiller i i udsolgte haller hver aften, så jeg synes ikke, det er et problem.«

»Forbundet har hjulpet os med at få billetterne, og vi er glade for at få familier og venner på besøg. Selvom prisen er høj, er det dét værd. Det er en turnering, der er meget speciel. Det er specielt at spille i Tyskland, det er nogle af verdens bedste arenaer. Jeg synes ikke, det er et problem,« siger han.

Der er plads til underkanten af 20.000 tilskuere i Lanxess Arena i Køln.