Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er noget af det, jeg har sat meget pris på ved at bo i Paris,« siger Mikkel Hansen og tænker sig om.

»At man kunne passe sig selv. Indimellem var der nogen, der vidste, hvem man var. Her i Danmark er det lidt anderledes, der bliver jeg oftere genkendt. Sådan er det jo, men jeg passer rimelig meget mig selv i forhold til det pendlerliv, jeg har. Jeg har forholdsvis travlt.«

På få måneder er mange ting vendt op og ned i håndboldstjernens liv.

Efter ti år i Paris og storklubben Paris Saint-Germain er manden med det karakteristiske pandebånd vendt hjem til Aalborg Håndbold og en pendlertilværelse mellem København og det nordjyske. En ny virkelighed.

Mikkel Hansen er fortid i franske PSG. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Mikkel Hansen er fortid i franske PSG. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Sammen med hustruen, Stephanie Gundelach, og parrets to børn – Eddie Max og Vince – har de sagt farvel til en tilværelse i den franske hovedstad. Hverdagen har ændret sig drastisk.

I det franske var Mikkel Hansen af sted fra cirka klokken 14-20 hver eneste dag i forbindelse med sin træning, og derfor så han ikke så meget til sin ældste søn, treårige Eddie Max.

Nu pendler han godt nok til Aalborg, men den tidlige træning klokken 10 gør nu, at han indimellem kan hente parrets børn i institution og spise aftensmad med resten af familien. Selvom pendlerlivet er noget, stjernen skal vænne sig til.

»Måden, jeg har valgt at gribe det an på, er at prøve at få overstået alle mine udenomsting i Aalborg, så jeg kan være 100 procent til stede hos familien, når jeg er i København. Det har egentlig fungeret okay indtil videre. Men naturligvis savner man da i ny og næ at spise morgenmad med sine børn,« forklarer Mikkel Hansen.

Rykket fra Paris til København er ikke kun noget, han og hustruen har lagt mærke til. Også Eddie Max, den ældste af parrets to drenge, er bevidst om den store omvæltning i familiens liv.

»Indimellem snakker han om vores gamle ting i Paris. Det er meget hyggeligt at høre hans meninger og se glæden for nogle af de ting, vi havde dernede,« forklarer Hansen.

»Men omvendt også glæden for nogle nye, spændende ting, vi har her i Danmark, at være faldet rigtig fint til i institution og alt det andet. Det hjælper selvfølgelig også lidt på det for os forældre, at de har det godt.«

Mikkel Hansen stortrivedes i Paris.

Mikkel Hansen mod Spanien under onsdagens kamp i Royal Arena. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen mod Spanien under onsdagens kamp i Royal Arena. Foto: Liselotte Sabroe

Den 34-årige venstreback sætter pris på livet i Danmark. At bo tæt på venner, familie, og også på både København og Aalborg som byer.

Men han sætter heller ikke skjul på, at der er ting, han savner ved det franske liv.

»Det er de færreste, der er så heldige at bo i en by som Paris. Det er vel en af de mest unikke byer at bo i, når man interesserer sig for nogle af de ting, jeg gør. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg har sat utrolig meget pris på byen,« siger Mikkel Hansen.

»Den har givet mig en eller anden form for frihed i forhold til at komme en lille smule væk fra håndbold. Der vil altid være ting, man savner ved det sted.«

Føltes byen som et hjem for dig?

»Det er der ingen tvivl om. Jeg refererede tit til Paris som 'hjem'. Sådan vil følelsen også være, når jeg kommer tilbage dertil på ferie. Den dér hjemmefølelse. Jeg har fået en masse franske venner, som på en eller anden måde vil gøre det lidt familiært.«

Mikkel Hansen skiftede til PSG i kølvandet på AG Københavns konkurs i 2012.

Dengang var landsholdsspilleren blot 24 år, og siden da har Paris ageret kulisse til flere kapitler i historien om mennesket Mikkel Hansen.

»Jeg har jo levet mange forskellige liv i Paris,« indleder han.

Byen har set ham udvikle sig fra ungkarl til familiefar med to børn.

»Først da jeg var der alene. Så da min kone boede lidt i Danmark. Jeg har også levet der med børn. Jeg har prøvet lidt forskellige konstellationer, og det er på en måde meget smukt, synes jeg.«

»Jeg har prøvet at leve det klassiske pariserliv, hvor man tager ud og spiser ret ofte, hygger sig og alle de dér ting. Og så kommer der et væsentligt anderledes liv med børn. Hvor man er meget derhjemme, og det er på lidt andre betingelser. Hvor man skal tænke på lidt andre end sig selv.«

»Jeg har boet der, fra jeg var 24, til jeg var 34. I de år går man igennem mange ting som menneske, på det personlige plan. Rent spillemæssigt gør man selvfølgelig også, men på det menneskelige plan går man jo igennem utrolig mange ting i forhold til, hvor man er nu.«

Mikkel Hansen har underskrevet en treårig aftale med Aalborg Håndbold.